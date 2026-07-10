"Йому довелося багато переосмислити": олімпійський чемпіон пояснив відмову Усика від поясів

Олександр Усик відмовився від чемпіонських поясів. Після цього обов'язкового претендента від WBC Агіта Кабаєла підвищили до повноцінного чемпіона світу.

Рішення Усика виданню vRINGe прокоментував олімпійський чемпіон з боротьби Жан Беленюк. Передусім борець вважає, що 39-річному українцю не був потрібен бій з Кабаєлом.

Усику довелося багато чого переосмислити

Ба більше, спортсмен зазначив, що Усику, який тричі був абсолютним чемпіоном світу, більше нічого доводити у боксі.

"З його досвідом Усику в його віці вже не потрібно щось комусь там доводити. Є молоді хлопці, які хочуть цим займатися. А в Усика, як він сказав, є "Last Dance". Тобто він усвідомлює, що це буде його останній вихід на ринг після бою з Ріко Верховеном", – заявив Беленюк.

Водночас борець припускає, що Усику після непереконливого бою проти Верховена довелося багато чого переосмислити. На його думку, українець на наступний бій не обере суперника, який матиме шанси його здолати.

"Можливо, щось змінити у стратегії та своєму баченні спортивного майбутнього. Саме це ми й бачимо в рішенні відмовитися від поясів і вийти на бій проти, як я розумію, суперника, який йому зрозумілий. Це виглядало б не дуже раціонально, якби він підставив собі суперника, у якого будуть високі шанси на перемогу", – резюмував Жан.

Хто стане наступним суперником Усика

У наступному поєдинку, який може стати останнім для Усика, українець, ймовірно, битиметься проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера.

За даними ЗМІ, команди спортсменів ведуть переговори про бій у США, який може відбутися пізніше цього року.

Відомий британський промоутер Едді Гірн повідомив, що зустріч, ймовірно, відбудеться під егідою Zuffa Boxing, а на кону буде титул компанії. За його словами, Zuffa Boxing за допомогою українця може спробувати легітимізувати свій чемпіонський пояс.

Глава Zuffa Дейна Вайт не спростував, що це протистояння відбудеться під егідою його організації, але й не підтвердив інформацію.