У нього війна у крові, – Ітаума закликав Усика дати титульний бій Вордлі
- Фабіо Вордлі переміг Джозефа Паркера в 11-му раунді, ставши обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком.
- Ітаума та Чісора висловили різні думки про можливий бій Вордлі з Усиком, зокрема Ітаума закликав дати Вордлі титульний бій, тоді як Чісора впевнений у перемозі Усика.
Фабіо Вордлі 25 жовтня оформив дострокову перемогу над Джозефом Паркером у Лондоні. Британський боксер став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика.
Протистояння у Лондоні закінчилось достроковою перемогою Фабіо Вордлі над Джозефом Паркером в 11-му раунді. Його земляк Мозес Ітаума поділився враженнями від поєдинку та заговорив про бій Вордлі проти Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Frank Warren's Queensberry Promotions.
Що сказав Ітаума про бій Паркер – Вордлі та наступну битву з Усиком?
20-річний непереможний боксер розповів, що вже у другому раунді бою в Лондоні подумав, що Вордлі зараз нокаутує Джозефа Паркера. У наступних раундах у нього теж виникала така думка. Водночас Ітаума закликав дати Вордлі титульний поєдинок проти Усика.
Уже в другому раунді подумав, що Вордлі зараз знесе Паркера з рингу. Те саме й у третьому. Але потім, здається, він не виграв більше жодного раунду. Хлопець міцний, справжній боєць – у нього війна в крові. Вордлі заслужив шанс битися з Усиком. Він перемагав Аделеє, Кларка, Гуні, а тепер нокаутував Паркера. Дайте йому титульний бій,
– заявив Ітаума.
Цікаво, що ветеран боксу Дерек Чісора також вже встиг висловитись про бій Усика проти Вордлі. Британець впевнений у перемозі боксера з Криму.
"Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою", – слова Чісори процитувало видання The Sun.
Що відомо про бій Усик – Вордлі?
Обидва боксери мають ідеальну статистику. В Усика 24 переможні бої на профі-рингу (15 – нокаутом), а у Вордлі – 20 звитяг (19 – нокаутом) та одна мирова.
Авторитетний журнал The Ring вже процитував промоутера Френка Воррена, який не сумнівається, що Усик погодиться на бій проти Вордлі. Ймовірно, що Усик проведе двобій проти Вордлі у першій половині наступного 2026-го року.
Також Воррен розповідав, чи буде на кону їх лобової зустрічі усі чотири пояси.