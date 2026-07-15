"Він уже немолодий спортсмен": відомий боксер пояснив сенсаційне рішення Усика
Український боксер Владислав Сіренко прокоментував рішення Олександра Усика відмовитися від чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF. Спортсмен припустив, що за цим стоїть втома непереможного Усика.
У коментарі vRINGe Сіренко припустив, що Олександр, ймовірно, виснажився через захист чемпіонських титулів проти суперників, яких йому нав'язують.
Чому Усик відмовився від титулів чемпіона світу
Він нагадав, що Усик перебував у такому режимі відколи у 2016 році став чемпіоном світу у першій важкій вазі та згодом завоював титули у надважкому дивізіоні.
Окрім того, Сіренко додав, що 39-річний Усик вже немолодий спортсмен, що теж могло вплинути на його рішення.
"Коли у тебе є купа зобов'язань перед санкціонуючими організаціями щодо проведення всіх цих захистів, це виснажує. Це дуже важко. Усик у такому режимі не один рік, і навіть не два. А вже дуже довго – починаючи ще з крузервейту. Можливо, він просто виснажений, втомлений. Кожна організація нав'язує свого суперника, свій захист. Плюс він уже, зрештою, немолодий спортсмен", – сказав Сіренко.
Нагадаємо, Усик зробив вакантними свої чемпіонські титули наприкінці червня цього року. Після цього спортсмен вибув з усіх рейтингів світових боксерських організацій.
Сергій Лапін, радник боксера, розповів, що рішення було ухвалено з урахуванням майбутнього надважкої ваги.
Тепер Усик планує провести у США один з останніх боїв на профі-рингу проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера. Цей поєдинок може стати останнім у кар'єрі українця.