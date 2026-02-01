Усик назвав місце наступного бою і вперше зустрівся з Вайлдером

Олександр Усик у Нью-Йорку відвідав церемонію The Ring Awards 2025 та боксерське шоу на арені "Медісон Сквер Гарден". Український чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF назвав, де планує провести бій, а також вперше зустрівся з Деонтеєм Вайлдером.

39-річний Усик під час спілкування з журналістами DAZN підтвердив, що хоче провести бій у США. Боксер з Криму зізнався, що в молодості поєдинок в Америці був мрією для нього.

Наступний бій Усика: що відомо?

Хоча Олександр Усик не сказав, хто стане його суперником, і коли відбудеться бій, проте припустив, що боксуватиме у США.

Це неймовірно, бо коли я був молодим, це була моя мрія, а тепер це реальність. Так, можливо, я боксуватиму тут,

– сказав українець.

Усик розповів про свій бій у США: дивіться відео

Усик вперше зустрівся з Вайлдером

Не так давно Усик заявив, що хоче провести бій проти 40-річного ексчемпіона світу за версією WBC Деонтея Вайлдера. Перебувають у Нью-Йорку, українець вперше зустрівся з американським боксером.

Вайлдер у своєму інстаграмі опублікував світлину з українським чемпіоном.



Усик та Вайлдер / Фото з інстаграму американського боксера

Вайлдер під час спілкування з Fight Hub TV заявив, що бій проти Усика може відбутися до кінця 2026 року.

Усику, push the horses – і бій буде в силі,

– сказав він.

