Усик зловживає владою: відомий боксер з Британії накинувся на українця з претензіями

Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума звинуватив Олександра Усика у "зловживанні владою". Спортсмен вкотре висловив розчарування, що українець утримує три титули чемпіона світу та відмовляється від поєдинку з ним.

Не так давно 39-річний Усик пояснив, що не хоче бою з Ітаумою, щоб не зламати кар'єру 21-річного бійця. Мозес в інтерв'ю The Ring відповів на слова чемпіона світу.

Дивіться також Так не зміг навіть Кличко: чемпіон з Кіровоградщини брутально побив поляка

Що Ітаума сказав про Усика?

Ітаума пригадав, що його скидали з рахунків перед боєм проти Ділліана Вайта, якого він нокаутував у першому раунді, йдеться на сайті BoxRec.

Як я вже сказав, Усик на вершині гри, і він, я гадаю, зловживає своєю владою. Звісно, він заслужив право робити все, що хоче, і, звісно, деякі люди скажуть, що це занадто рано. Але багато людей говорили так і перед Ділліаном Вайтом. Я відчуваю, що в цій боксерській грі завжди будуть люди, які щось говоритимуть,

– сказав він.

На думку британця, Усик злукавив, коли сказав, що не хоче зламати його кар'єру. За його словами, чемпіон світу з України не мав іншої відповіді для преси.

"Очевидно, Усик мав щось сказати вам, хлопці. Він точно не вийде на камеру і не скаже: "Ні, я не хочу потенційно ставити свою кар'єру під загрозу через 21-річного хлопця, який пробивається крізь рейтинги". Тож, очевидно, він має щось говорити. Але я не думаю, що люди в це повірили. А якщо повірили, то це їхня думка, чи не так?", – додав Ітаума.

Спортсмен також пояснив, що має на увазі під зловживаннями Усика те, що українець не проводить обов'язкові захисти титулів WBC, WBA та IBF. Мозес вкотре висловив обурення, що суперником чемпіона стане кікбоксер Ріко Верховен, для якого це буде тільки другий бій за правилами боксу.

Що відомо про бій Усика – Верховен?