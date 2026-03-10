"Потім нехай б'ється з ким завгодно": за що вимагають позбавити титулу Усика

Лоуренс Околі вимагає, щоб Олександра Усика позбавили титулу WBC. Це в разі того, якщо українець учасно не проведе бій проти Агіта Кабаєла.

Таку думку колишній чемпіон світу висловив в інтерв'ю для Sky Sports. Околі вимагає, аби організація WBC зобов'язала Усика битись із Кабаєлом або забрала в нього титул.

Які вимоги висуває Околі?

Ексчемпіон світу в двох дивізіонах Лоуренс Околі розповів, що питання титулу WBC доведеться форсувати всім: і його команді, й команді Кабаєла. Він сподівається, що WBC вчинить правильно. На думку Околі, Усик має битись із Кабаєлом.

Якщо він не боксуватиме з ним вчасно та не погодиться на це, то нехай позбавлять його титулу, а потім нехай він б’ється з ким завгодно наприкінці року, а ми восени боксуватимемо за повноцінний титул чемпіона світу,

– зауважив Околі.

Він додав, що через це він дуже прагне перемогти Йоку та зробити це впевнено, бо знає, що після цього може бути бій за титул. Ось чому Лоуренс дуже хоче це зробити.

Чому Галлахер розкритикував WBC через Усика?

Британський тренер Джо Галлахер, як повідомляє Boxing Now, незадоволений тим, що WBC санкціонувала бій Усика проти кікбоксера Верховена як титульний. Добровільний захист передбачає вибір суперника з топ-15 рейтингу, а нідерландець навіть не є професійним боксером.

Галлахер готовий був би прийняти те, аби для цього бою виготовили спеціальний титул. Утім нинішню ситуацію він вважає не послугою для боксу, а комерцією. Він додав, що подібні рішення радше шкодять спорту.

Бій Усика проти Верховена: останні новини