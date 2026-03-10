"Потом пусть дерется с кем угодно": за что требуют лишить титула Усика

Лоуренс Околи требует, чтобы Александра Усика лишили титула WBC. Это в случае того, если украинец не проведет бой против Агита Кабаела.

Такое мнение бывший чемпион мира высказал в интервью для Sky Sports. Околи требует, чтобы организация WBC обязала Усика драться с Кабаелом или забрала у него титул.

Какие требования выдвигает Околи?

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи рассказал, что вопрос титула WBC придется форсировать всем: и его команде, и команде Кабаела. Он надеется, что WBC поступит правильно. По мнению Околи, Усик должен драться с Кабаелом.

Если он не будет боксировать с ним вовремя и не согласится на это, то пусть лишат его титула, а потом пусть он дерется с кем угодно в конце года, а мы осенью будем боксировать за полноценный титул чемпиона мира,

– отметил Околи.

Он добавил, что поэтому он очень хочет победить Йоку и сделать это уверенно, потому что знает, что после этого может быть бой за титул. Вот почему Лоуренс очень хочет это сделать.

Почему Галлахер раскритиковал WBC из-за Усика?

Британский тренер Джо Галлахер, как сообщает Boxing Now, недоволен тем, что WBC санкционировала бой Усика против кикбоксера Верховена как титульный. Добровольная защита предполагает выбор соперника из топ-15 рейтинга, а голландец даже не является профессиональным боксером.

Галлахер готов был бы принять то, чтобы для этого боя изготовили специальный титул. Впрочем нынешнюю ситуацию он считает не услугой для бокса, а коммерцией. Он добавил, что подобные решения скорее вредят спорту.

Бой Усика против Верховена: последние новости