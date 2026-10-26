Ломаченко зробив заяву про майбутнє Усика

Він наголосив, що наразі Усик сам визначає, скільки поєдинків йому ще провести. Про це він розповів в інтер’ю ютуб-каналу Fight Hub TV.

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Ломаченко спрогнозував, скільки боїв ще проведе Усик

Відповідаючи на запитання щодо майбутнього Усика, він висловив оптимістичний прогноз.

Гадаю, він проведе ще один, можливо, два бої. Зараз у нього дуже вигідна позиція: він може сам вирішувати, чого хоче, і робити те, що вважає за потрібне. Ніхто не знає, що чекає на нього в майбутньому. Ніхто. Тож побачимо– заявив Ломаченко.

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Ломаченко повертається в бокс

У травні стало відомо про рішення Ломаченка відновити професійну кар'єру. 38-річний українець готується до повернення на ринг у Пуерто-Ріко.

Останній поєдинок боксер провів у травні 2024 року, коли достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа та здобув титул IBF у легкій вазі. Після цього Ломаченко взяв тривалу паузу через проблеми зі спиною та втому, а в червні 2025 року оголосив про завершення кар'єри.

Що відомо про майбутнє Усика

39-річний Усик востаннє виходив на ринг у травні. У поєдинку, який відбувся в Єгипті поблизу пірамід Гізи, українець переміг кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Після цього Усик звільнив усі чемпіонські титули в надважкій вазі. Водночас боксер продовжує тренуватися та підтримувати фізичну форму. У соціальних мережах він регулярно публікує кадри з тренувань, супроводжуючи їх словами: "Продовжуємо працювати".