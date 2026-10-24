Усик поділився кадрами тренування та звернувся до вболівальників

Нещодавно Усик поділився в соцмережах новим відео з тренування, яке проходило під керівництвом Єгора Голуба. Імовірно, саме він нині очолює тренерський штаб боксера.

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До яких суперників може готуватися Усик

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся у травні в Єгипті, Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Продовжуємо працювати– підписав відео Усик.

Голуб відповідав за підготовку українця до цього бою, оскільки багаторічний наставник Усика Юрій Ткаченко не зміг повноцінно провести тренувальний табір через проблеми зі спиною. Після успішного виступу українця Голуб імовірно продовжив роботу з командою спортсмена.

Раніше команда Усика вела переговори щодо можливого поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером, однак сторони не змогли досягти домовленості. Серед інших потенційних суперників українця називали Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі.

Також непереможений американець Девід Бенавідес висловлював зацікавленість у поєдинку з Усиком у першій важкій вазі.

Інформації про дату наступного бою українського боксера поки немає.