Усик поделился кадрами с тренировки и обратился к болельщикам

Недавно Усик поделился в соцсетях новым видео с тренировки, которая проходила под руководством Егора Голуба. Вероятно, именно он сейчас возглавляет тренерский штаб боксера.

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К каким соперникам может готовиться Усик

Отметим, что в своем последнем поединке, который состоялся в мае в Египте, Усик победил голландского кикбоксера Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Продолжаем работать– подписал видео Усик.

Голуб отвечал за подготовку украинца к этому бою, поскольку многолетний наставник Усика Юрий Ткаченко не смог полноценно провести тренировочный лагерь из-за проблем со спиной. После успешного выступления украинца Голуб, вероятно, продолжил работу с командой спортсмена.

Ранее команда Усика вела переговоры о возможном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером, однако стороны не смогли прийти к соглашению. Среди других потенциальных соперников украинца называли Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри.

Также непобедимый американец Дэвид Бенавидес выражал заинтересованность в поединке с Усиком в первом тяжелом весе.

Информации о дате следующего боя украинского боксера пока нет.