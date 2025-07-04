"Пішов у духовність": український боксер назвав одну з причин закінчення кар'єри Ломаченка
На початку червня поточного 2025 року Василь Ломаченко оголосив про закінчення боксерської кар'єри. Український боксер прийняв таке рішення після інформації про проблеми зі спиною.
Завершення кар'єри Василя Ломаченка викликала неоднозначні думки у фанатів боксу. Все через релігійні вподобання українського боксера. Олександр Гриців в інтерв'ю 24 Каналу висловив свою думку щодо зіркового земляка.
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Думка Гриців про Ломаченка
Український боксер брав виключно спортивний фактор у житті Ломаченка. Гриців впевнений, що Василь вже ніколи не вийде на профі-ринг. На його думку, Ломаченко не зумів себе повністю реалізувати у професіоналах.
Ломаченко вже точно не повернеться у ринг. Він пішов у духовність. Як він сам казав, що йому це заваджає побороти якісь гріхи. Шкода, що йому не вдалось реалізувати себе на профі-рингу так, як він міг це зробити. Василь – один із найкращих боксерів в історії. Десь, можливо, він запізно почав боксерську професійну кар'єру. Шкода, що потім на його шляху стали травми,
– сказав Гриців.
Василь Ломаченко закінчив кар'єру на статистиці у 21-н бій на профі-рингу, у яких здобув 18 перемог (12 – нокаутом), зазнавши при цьому 3-х поразок.
Останнім двобоєм у кар'єрі "Матриці" став поєдинок проти колишнього абсолюта легкої ваги Джорджа Камбососа 12 травня 2024 року. Ломаченко закінчив бій достроковою перемогою в 11-му раунді, відправивши австралійця двічі в нокдаун.