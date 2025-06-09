Усик відреагував на закінчення кар'єри Ломаченка, вимкнувши коментарі до відео

У четвер, 5 червня, Василь Ломаченко оголосив про закінчення кар'єри. Український боксер прийняв відповідне рішення після проблем зі спиною.

У боксерській спільноті почали активно коментувати закінчення кар'єри титулованого боксера із Одещини. Однак реакції його кума Олександра Усика довелось почекати декілька днів, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм боксера.

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Реакція Усика на закінчення кар'єри Ломаченка

Лише через три дні (8 червня) чемпіон світу відреагував на рішення Василя Ломаченка. У профілі Усика в інстаграмі з'явилось відео Ломаченком, а під роликом великий текст.

Дякую тобі за твій шлях, твою самовідданість і твою велич. Ти один із найвидатніших спортсменів, яких коли-небудь бачив світ спорту. Не тільки в боксі – у спорті, і крапка. Твоя аматорська спадщина не має собі рівних. Дві золоті олімпійські медалі. Близько 400 перемог. Майстер руху, часу та точності,

– написав Усик.

Олександр наголосив на боксерській спадщині Ломаченка, який у своїй кар'єрі став чемпіоном світу у трьох дивізіонах, зробивши те, що багато вважали неможливим. Василь завжди відзначався своїм унікальним стилем, класом та боксерським інтелектом. Усик відзначив, що гордиться мати такого друга, товариша по команді та брата.

Майбутній суперник Даніеля Дюбуа додав, що спадщина Ломаченка житиме ще багато у серцях боксерів, головах прихильників боксу та підручниках з боксу.

Цікаво, що Усик вимкнув можливість коментувати цю публікацію із Ломаченко. Видно Олександр розумів, що в українських уболівальників буде неоднозначна реакція на цей пост, адже Василь регулярно зашкварювався на темі УПЦ МП.

Нагадаємо, що Ломаченко закінчив кар'єру на статистиці у 21 проведений бій у професіоналах, у яких оформив 18 перемог (12 – нокаутом) при 3-х поразках. Василя перемогли лише Орландо Салідо, Теофімо Лопес і Девін Хейні.

Востаннє український вже ексбоксер виходив у ринг у травні минулого року, коли здолав в 11-му раунді австралійця Джорджа Камбососа. Після чого Лома більше не проводив офіційних поєдинків через проблеми зі спиною.