Чи це Усик: у ЗМІ назвали наступного суперника Вайлдера – поєдинок мав відбутися 13 років тому

Деонтей Вайлдер через декілька місяців повернеться на професійний ринг. Американський боксер проведе свій наступний поєдинок проти досвідченого бійця з Великої Британії.

"Бронзовий бомбардувальник" битиметься проти Дерека Чісори. Де та коли відбудеться наступний бій Вайлдера, повідомляє авторитетне видання BBC Sport.

Коли відбудется бій Вайлдера – Чісора?

Поєдинок Вайлдер – Чісора відбудеться 4 квітня 2026 року у Лондоні. Цікаво, що боксери мали зустрітися ще у 2013 році, але американський супертяж знявся з поєдинку.

Причиною став арешт "Бронзового бомбардувальника". Його звинуватили у домашньому насильстві.

Нещодавно з'явился інформація, що Олександр Усик у разі проведення бою між Вайлдером та Чісорою битиметься з іншим боксером. А вже тоді українським чемпіон зустрінеться з американцем.

З ким може побитися Усик?

Інсайдер Ден Рафаель розкрив плани Усика, якому доведеться чекати на Вайлдера через бій америкканця з Чісорою. За його словами, український боксер може зустрітися з колишнім чемпіоном світу – Енді Руїсом-молодшим.

Хто такі Вайлдер і Чісора?