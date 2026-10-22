Він наголосив, що, попри серію невдалих виступів, Вайлдер зберігає потужний удар, який може дозволити йому нокаутувати суперника. Про це повідомляє Boxing News Online.

Хто переможе у можливому бою Вайлдер – Верховен

Британець переконаний, що Верховен міг додати в боксерській майстерності після поразки від Олександра Усика.

"Усе залежить від того, в якій версії Вайлдер вийде на ринг. В останньому бою проти Дерека Чісори він не був схожий на себе колишнього. Тож питання в тому, чи продовжить він втрачати колишню форму, чи йому якимось чином вдасться повернутися до своїх найкращих часів. Адже він має вибухову силу удару, а Ріко не має досвіду ухиляння від потужних ударів у таких великих поєдинках. Деонтей може нокаутувати його так само, як робив це з усіма багато років тому", – заявив Хей.

За його словами, перехід із кікбоксингу до професійного боксу потребує адаптації, особливо в роботі ніг, рухах і захисті.

"Якби це був Ріко після його першого бою, то у першому поєдинку проти чемпіона світу ти багато чому вчишся. Наступного разу ти можеш бути лише кращим. У боксі є певні рухи, яких потрібно навчитися, особливо після переходу з кікбоксингу. Він лише нещодавно почав адаптуватися до них. У нього є ще рік, щоб закріпити правильні рухи й стати ефективнішим боксером у надважкій вазі", – додав він.

Раніше з'являлася інформація, що Верховен може зустрітися з Вайлдером у межах одного боксерського вечора з поєдинком Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. За повідомленнями, нідерландець отримав відповідну пропозицію та погодився на бій.

Нагадаємо, у травні Верховен зазнав дострокової поразки від Усика в 11-му раунді. Українець зберіг чемпіонські пояси та непереможний рекорд.

Водночас потенційний поєдинок Усика з Вайлдером, який розглядали як можливий прощальний бій українця у США, за наявною інформацією, не відбудеться через розбіжності сторін щодо фінансових умов.