У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про те, що сталось у житті Усика, через що він ледь не покинув спорт назавжди. Пройти цей етап Олександру було дуже складно.

Чому Усик ще в дитинстві міг покинути спорт назавжди

У підлітковому віці Олександр Усик міг залишити бокс назавжди через серйозні проблеми зі здоров'ям. Юнак дуже тяжко хворів на пневмонію. Утім спорт навпаки допоміг Сашкові загартувати свій організм ще краще.

Утім подолати хворобу юному спортсмену було дуже важко. Лікарі взагалі залякували родину тим, що пневмонія може мати для Олександра летальний наслідок. Коли лікар сказав, що Усик може померти, саме тоді юнак уперше звернувся до Бога.

До лікарні прийшов священник і запропонував мені помолитися. Він сказав, що тільки Бог може вирішувати, чи жити мені, чи померти. Тому я молюся все життя та так завзято тренуюсь. Я буду робити це доти, доки буду жити, бо я вдячний за те, чого досягнув,

– згадував Олександр Усик.

Саме цей епізод у житті боксера став для нього переломним у його ставленні до віри. Він переконаний, що завдяки вірі він став одним із найкращих боксерів в історії цього виду спорту.

Чере що ще Усик міг не стати легендарним боксером

Ще один важкий епізод у житті Усика стався після того, як він здобув перемогу на Олімпіаді в Лондоні. Фактично одразу після тріумфу українця помер його батько, який був найголовнішим наставником у житті Усика.

Олександр дійсно ледь не зламався та пережив важку психологічну кризу. Спортсмен згадував, що на 3 дні зачинився у своїй кімнаті та навіть пив горілку. Щоправда він усе ж зібрався з духом, продовжив свої виступи в боксі та став тим ким став у пам'ять про свого тата.