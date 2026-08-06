В этом материале "24 Канал" рассказывает о том, что произошло в жизни Усика, почему он едва не бросил спорт навсегда. Пройти через этот этап Александру было очень сложно.

Почему Усик еще в детстве мог навсегда уйти из спорта

В подростковом возрасте Александр Усик мог навсегда уйти из бокса из-за серьезных проблем со здоровьем. Юноша очень тяжело болел пневмонией. Впрочем, спорт, напротив, помог Саше закалить свой организм еще лучше.

Впрочем, преодолеть болезнь юному спортсмену было очень трудно. Врачи вообще запугивали семью тем, что пневмония может иметь для Александра летальный исход. Когда врач сказал, что Усик может умереть, именно тогда юноша впервые обратился к Богу.

В больницу пришел священник и предложил мне помолиться. Он сказал, что только Бог может решать, жить мне или умереть. Поэтому я молюсь всю жизнь и так упорно тренируюсь. Я буду делать это до тех пор, пока буду жить, потому что я благодарен за то, чего достиг,

– вспоминал Александр Усик.

Именно этот эпизод в жизни боксера стал для него переломным в его отношении к вере. Он убежден, что благодаря вере он стал одним из лучших боксеров в истории этого вида спорта.

Почему еще Усик мог не стать легендарным боксером

Еще один тяжелый эпизод в жизни Усика произошел после того, как он одержал победу на Олимпиаде в Лондоне. Фактически сразу после триумфа украинца скончался его отец, который был главным наставником в жизни Усика.

Александр действительно едва не сломался и пережил тяжелый психологический кризис. Спортсмен вспоминал, что на три дня заперся в своей комнате и даже пил водку. Правда, он все же собрался с духом, продолжил свои выступления в боксе и стал тем, кем стал, в память о своем отце.