Безглуздий бій Баколе та новий суперник Богачука: усі результати боїв вечора боксу 22 лютого

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувся великий вечір боксу. У головному поєдинку боксерської події зійшлись представники ворожої країни.

Дмітрій Бівол зумів взяти реванш в Артура Бетербієва за рішенням більшості суддів – 114-114 (нічия), 116-112 та 115-113 на користь росіянина. Бівол не лише помстився російському супернику, який виступає за Канаду, за поразку у першому бою, а й відібрав його пояси, пише 24 Канал.

До теми Баколе відправив себе у нокаут ще до початку бою: Паркер легко переміг в Ер-Ріяді

Як закінчились бої вечора боксу в Ер-Ріяді

Дмітрій Бівол став абсолютним чемпіоном світу у напівважкій вазі.

Відеоогляд Бетербієв – Бівол

Андеркард вечора боксу очолила битва Джозефа Паркера та Мартіна Баколе. Поєдинок тривав лише два раунди, а падіння пузатого Баколе було лише питанням часу. Мартін, який в останній момент замінив Даніеля Дюбуа, у дуже поганій формі приїхав в Ер-Ріяд. Джозеф переміг нокаутом та фактично навіть не спітнів.

Джозеф Паркер захистив свій пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO та офіційно став претендентом на бій із Олександром Усиком.

Відеоогляд бою Паркер – Баколе

Шакур Стівенсон провів бій проти Джоша Педлі, який замінив Флойда Скофілда. Поєдинок тривав 9 раундів із 12-ти та закінчився перемогою технічним нокаутом чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

Стівенсон по ходу поєдинку тричі відправляв свого суперника у нокдаун. Після третього падіння із кута Педлі викинули білий рушник, що сигналізує про рішення припинити бій та здатись.

Стівенсон – Педлі: відеоогляд бою

У ще одному поєдинку андеркарду зійшлись Хамза Шіраз та Карлос Адамес. Судді несподівано оголосили нічию роздільним рішенням, витянувши Шіраза, який був гіршим, за вуха – 115-114 (Шіраз), 118-110 (Адамес) та нічия 114-114.

Відеоогляд поєдинку Шіраз – Адамес

Також цікаве протистояння було між Вірджілом Ортісом та Ісраїлом Мадрімовим. Боксери видали повний двобій, а переможця зустрічі визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу Ортісу у бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.

Ще перед поєдинком була інформація, що переможець цього бою вийде на українця Сергія Богачука. Тепер в українського боксера буде шанс на реванш, адже влітку 2024-го року Богачук поступався Ортісу за рішенням суддів.

Відеоогляд двобою Ортіс – Мадрімов

Агіт Кабаєл відправив у нокаут Чжана Чжілея. Велике падіння китайського супертяжа сталось у 6-му раунді. Німецький боксер завдяки перемозі здобув вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. Пояс особисто вручав Олександр Усик, який вийшов у ринг.

Відеоогляд бою Кабаєл – Чжілей

Далі Каллум Сміт взяв гору над Джошуа Буатсі за одноголосним рішенням суддів – 119-110, 115-113, 115-112. На кону поєдинку стояв титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі, який до цього двобою володів британець Буатсі. Тепер його новим володарем є Сміт.

Відеоогляд двобою Сміт – Буатсі

У першому бою вечора боксу Мохаммед Алакель здолав Енхеля Гомеса за рішенням суддів.

Відеоогляд бою Алакель – Гомес