Верховен уперше розповів, що йому пообіцяли після поразки Усику

Колишній чемпіон світу з кікбоксингу Ріко Верховен заявив, що після поразки від Олександра Усика йому обіцяли реванш. У цьому бійця запевнив інвестор із Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх, який організовував протистояння.

В інтерв'ю Джо Рогану нідерландець сказав, що заява про реванш – були першими словами Туркі, коли той вийшов на ринг.

Верховен зробив зізнання про бій з Усиком

"Його Високоповажність зайшов у ринг і сказав: "Ти ще раз битимешся з цим хлопцем", – розповів Ріко.

Та згодом, як пригадує Верховен, на рингу з'явився Агіт Кабаєл, на той момент тимчасовий чемпіон WBC, щоб кинути виклик Усику.

Тож було дуже багато розмов. У той момент я був там, але навколо панував повний хаос. А я просто думав: "Невже мене щойно так жорстко обікрали?" Невже це справді сталося?,

– додав спортсмен.

Ріко зізнався, що йому знадобилося щонайменше шість тижнів, перш ніж вперше після бою передивитися його. За словами бійця, ця поразка досі приносить йому біль, хоча він отримує багато пропозицій на наступний бій.

"Я дивлюся й думаю: "Що ви взагалі хотіли, щоб я зробив? Хотіли, щоб я почав рухатися? Щоб почав відповідати ударами?" За свою кар'єру я не раз потрапляв у складні ситуації в титульних боях із кікбоксингу. Багато разів програвав за ходом поєдинку, але все одно перемагав. Тому для мене навіть не стояло питання: "Чи міг я продовжувати?" Я ніколи не здаюся", – резюмував Верховен.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Закінчення поєдинку викликало шквал критики, адже рефері зупинив бій за секунду до фінального гонгу.

Хоча Ріко подав протест, перемогу Усика залишили в силі. Після того, як кікбоксер отримав рішення апеляції, він досі вважає, що дії рефері були неправильними.

Зрештою Верховен все ще прагне отримати реванш в Усика.