Майк Тайсон у ресторані побив ребра легендарному футболісту Манчестер Юнайтед
- Вейн Руні розповів, що Майк Тайсон жартома бив його в ребра під час вечері в Манчестері.
- Тайсон був у присутності дівчини і з'їв її стейк під час зустрічі з Руні.
Вейн Руні, колишній нападник збірної Англії, великий шанувальник боксу, адже в юності займався цим видом спорту, перш ніж розпочав кар'єру професійного футболіста. Його батько керував боксерським залом у Крокстеті, передмісті Ліверпуля, де Руні виріс, граючи за академію Евертона.
З огляду на свій боксерський досвід, ексфутболіст Манчестер Юнайтед був вражений, коли кілька років тому йому випала нагода повечеряти з Майком Тайсоном. Про це повідомляє Express.
Що Руні розповів про Тайсона?
Під час епізоду свого подкасту на BBC Руні згадав цікаву історію знайомства з видатним боксером.
"Мені пощастило з ним познайомитися. Ми разом ходили поїсти в Манчестері. Я просто був у захваті від нього. Ти бачиш його й відчуваєш його присутність. І досі було помітно, що в ньому є та гострота", – сказав Вейн.
Коли спортсмени сиділи за столом, боксера жартома почав бити футболіста.
Коли я сидів там, він відкинувся на спинку стільця і почав бити мене в ребра. Зрештою, я сидів там, їв свою їжу і казав: "Гаразд, друже, гаразд, друже, давай вже припини",
– пригадав легенда Манчестер Юнайтед.
Він також пригадав, що Тайсон під час зустрічі був з дівчиною та з'їв її стейк.
Що відомо про Майка Тайсона?
Тайсон здобув всесвітню славу завдяки яскравим перемогам на рингу протягом 1980 – 1990 років, коли завоював звання чемпіона світу. Сьогодні ж "Залізний Майк" проводить виставкові поєдинки.
У вересні 2025 року боксер підписав угоду про проведення бою проти непереможеного Флойда Мейвезера. Зустріч має відбутися у Лас-Вегасі (США). Наразі поєдинок під загрозою зриву через травму Тайсона, отриману під час тренувань.
Окрім того, зустріч критикують низка експертів. Наприклад, відомий тренер Тедді Атлас вважає, що бій між Тайсоном і Мейвезером є комерційним проєктом, а не справжнім спортивним змаганням.