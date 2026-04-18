Учитывая свой боксерский опыт, экс-футболист Манчестер Юнайтед был поражен, когда несколько лет назад ему представилась возможность поужинать с Майком Тайсоном. Об этом сообщает Express.

Смотрите также Кто станет соперником Усика в 2026 году и какова дата боя

Что Руни рассказал о Тайсоне?

Во время эпизода своего подкаста на BBC Руни вспомнил интересную историю знакомства с выдающимся боксером.

"Мне посчастливилось с ним познакомиться. Мы вместе ходили поесть в Манчестере. Я просто был в восторге от него. Ты видишь его и чувствуешь его присутствие. И до сих пор было заметно, что в нем есть та острота", – сказал Уэйн.

Когда спортсмены сидели за столом, боксера в шутку начал бить футболиста.

Когда я сидел там, он откинулся на спинку стула и начал бить меня в ребра. В конце концов, я сидел там, ел свою еду и говорил: "Ладно, друг, ладно, друг, давай уже прекрати",

– вспомнил легенда Манчестер Юнайтед.

Он также вспомнил, что Тайсон во время встречи был с девушкой и съел ее стейк.

Что известно о Майке Тайсоне?