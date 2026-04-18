Учитывая свой боксерский опыт, экс-футболист Манчестер Юнайтед был поражен, когда несколько лет назад ему представилась возможность поужинать с Майком Тайсоном. Об этом сообщает Express.
Что Руни рассказал о Тайсоне?
Во время эпизода своего подкаста на BBC Руни вспомнил интересную историю знакомства с выдающимся боксером.
"Мне посчастливилось с ним познакомиться. Мы вместе ходили поесть в Манчестере. Я просто был в восторге от него. Ты видишь его и чувствуешь его присутствие. И до сих пор было заметно, что в нем есть та острота", – сказал Уэйн.
Когда спортсмены сидели за столом, боксера в шутку начал бить футболиста.
Когда я сидел там, он откинулся на спинку стула и начал бить меня в ребра. В конце концов, я сидел там, ел свою еду и говорил: "Ладно, друг, ладно, друг, давай уже прекрати",
– вспомнил легенда Манчестер Юнайтед.
Он также вспомнил, что Тайсон во время встречи был с девушкой и съел ее стейк.
Что известно о Майке Тайсоне?
Тайсон получил всемирную славу благодаря ярким победам на ринге в течение 1980 – 1990 годов, когда завоевал звание чемпиона мира. Сегодня же "Железный Майк" проводит выставочные поединки.
В сентябре 2025 года боксер подписал соглашение о проведении боя против непобежденного Флойда Мейвезера. Встреча должна состояться в Лас-Вегасе (США). Сейчас поединок под угрозой срыва из-за травмы Тайсона, полученную во время тренировок.
Кроме того, встречу критикуют ряд экспертов. Например, известный тренер Тедди Атлас считает, что бой между Тайсоном и Мейвезером является коммерческим проектом, а не настоящим спортивным соревнованием.