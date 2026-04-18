З огляду на свій боксерський досвід, ексфутболіст Манчестер Юнайтед був вражений, коли кілька років тому йому випала нагода повечеряти з Майком Тайсоном. Про це повідомляє Express.

Що Руні розповів про Тайсона?

Під час епізоду свого подкасту на BBC Руні згадав цікаву історію знайомства з видатним боксером.

"Мені пощастило з ним познайомитися. Ми разом ходили поїсти в Манчестері. Я просто був у захваті від нього. Ти бачиш його й відчуваєш його присутність. І досі було помітно, що в ньому є та гострота", – сказав Вейн.

Коли спортсмени сиділи за столом, боксера жартома почав бити футболіста.

Коли я сидів там, він відкинувся на спинку стільця і почав бити мене в ребра. Зрештою, я сидів там, їв свою їжу і казав: "Гаразд, друже, гаразд, друже, давай вже припини",

– пригадав легенда Манчестер Юнайтед.

Він також пригадав, що Тайсон під час зустрічі був з дівчиною та з'їв її стейк.

Що відомо про Майка Тайсона?