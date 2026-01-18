Український боксер знищив суперника у титульному бою: відео брутального нокауту
- Віктор Вихрист переміг Тодорче Цвєткова нокаутом у першому раунді за 29 секунд.
- Бій відбувся за титул WBO Europian у надважкому дивізіоні у німецькому Фленсбурзі.
Віктор Вихрист 17 січня взяв участь у вечорі боксу у німецькому Фленсбурзі. Український боксер бився проти Тодорче Цвєткова з Північної Македонії.
На кону поєдинку Вихрист – Цвєтков був титул WBO Europian у надважкому дивізіоні. Бій завершився достроковою перемогою українського "Фауста", повідомляє 24 канал.
Яким був хід бою Вихрист – Цвєтков?
Український боксер завершив бій за 29 секунд. Вихрист першою комбінацією повалив на канвас суперника, нокаутувавши його у першому раунді.
Рефері почав відклік та проте змушений був зупинити поєдинок між українцем та македонцем. Цвєтков не зміг продовжитися бій, а Вихрист здобув ще 11 перемогу нокаутом у професійному ринзі.
Вихрист здолав Цвєткова: дивіться відео
Що відомо про кар'єру Віктора Вихриста?
Український боксер вперше виступив у професійному ринзі у 2020 році. Перемога над Цвєтковим стала 17 з 18 поєдинків Вихриста у кар'єрі.
Єдиної поразки "Фауст" зазнав у 2023 році, коли поступився Леньє Перо технічним нокаутом.
Зазначимо, що спершу українець мав битися 10 січня в Обергаузені в андеркадрі бою Кабаєл – Книба. Проте в останній момент поєдинок Вихриста зірвався.