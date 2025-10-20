Український боксер відверто зізнався про перехід в ММА
- Віктор Постол не планує переходити в ММА через високу травматичність та необхідність нових навичок.
- Постол розглядав можливість бою з топовим суперником в ММА, але вважає це малоймовірним.
Віктор Постол висловився щодо зміни виду спорту. Зокрема, український боксер поділився думками щодо переходу у змішані єдиноборства.
Віктор Постол зізнався, чи готовий провести бій за правилами ММА. Про це пише 24 канал із посиланням на видання Vringe.
Чи битиметься Постол в ММА?
Віктор Постол виступає у першій напівсередній вазі (до 63,5 кілограмів). Український боксер заявив, що можливо провів би бій за правилами ММА з топовим суперником з його вагової категорії.
Проте він не думає, що все-таки буде битися в ММА. Боксер розповів, чому він навряд чи вийде в октагон.
По-перше, це дуже травматичний вид спорту. Бокс – травматичний, а це ще травматичніший. Плюс треба вміти боротися, працювати ногами. Тож можна сказати, що такого не буде,
– сказав Постол.
Відзначимо, що раніше Віктор Постол висловився про Олександра Усика та його можливих суперників. Зокрема, він зачепив тему трилогії з Тайсоном Ф'юрі та боєм проти Джейка Пола.
Що відомо про Постола?
Віктор Постол (BoxRec) провів за свою кар'єру 37 поєдинків. На його рахунку 32 перемоги та 5 поразок.
Востаннє Постол бився минулого тижня проти Алехандро Мойю. Український боксер одноголосним рішенням суддів переміг іспанця і завоював титул IBO International.
У 2015 році Віктор Постол був чемпіоном світу за версію WBC у першій напівсередній вазі. Тоді українець у десятому раунді нокаутував Лукаса Маттісе.