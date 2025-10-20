Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса Украинский боксер откровенно признался о переходе в ММА
20 октября, 11:25
2

Украинский боксер откровенно признался о переходе в ММА

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Виктор Постол не планирует переходить в ММА из-за высокой травматичности и необходимости новых навыков.
  • Постол рассматривал возможность боя с топовым соперником в ММА, но считает это маловероятным.

Виктор Постол высказался относительно смены вида спорта. В частности, украинский боксер поделился мыслями относительно перехода в смешанные единоборства.

Виктор Постол признался, готов ли провести бой по правилам ММА. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на издание Vringe.

Читайте также Украинский боец уничтожил соперника в дебютном бою в UFC: безумное видео

Будет ли драться Постол в ММА?

Виктор Постол выступает в первом полусреднем весе (до 63,5 килограммов). Украинский боксер заявил, что возможно провел бы бой по правилам ММА с топовым соперником из его весовой категории.

Однако он не думает, что все-таки будет драться в ММА. Боксер рассказал, почему он вряд ли выйдет в октагон.

Во-первых, это очень травматичный вид спорта. Бокс – травматичный, а это еще более травматичный. Плюс надо уметь бороться, работать ногами. Поэтому можно сказать, что такого не будет,
– сказал Постол.

Отметим, что ранее Виктор Постол высказался об Александре Усике и его возможных соперниках. В частности, он затронул тему трилогии с Тайсоном Фьюри и боем против Джейка Пола.

Что известно о Постоле?

  • Виктор Постол (BoxRec) провел за свою карьеру 37 поединков. На его счету 32 победы и 5 поражений.

  • Последний раз Постол дрался на прошлой неделе против Алехандро Мойю. Украинский боксер единогласным решением судей победил испанца и завоевал титул IBO International.

  • В 2015 году Виктор Постол был чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе. Тогда украинец в десятом раунде нокаутировал Лукаса Маттисе.