Український досвідчений боксер повинен побоксувати в рамках андеркарду вечора боксу. Однак за декілька днів до шоу його двобій може зірватись, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Бій Вихриста не відбудеться?

33-річний Віктор Вихрист лаконічно прокоментував можливий зірваний бій, до якого протягом останнього місяця готувався у німецькому Гамбурзі.

Українець припускає, що організатори вечора боксу не хочуть проводити його поєдинок. Попри це Вихрист вірить до останнього, що вийде у ринг 10 січня 2026 року.

Буду лаконічним. Складається враження, що організатори чомусь не хочуть, аби я боксував в Оберхаузені. Але все ж, сподіваюся, що бій таки відбудеться. Мої представники над цим працюють,

– сказав Вихрист.

Відзначимо, що у головному бою вечора боксу 10 січня німець Агіт Кабаєл проводитиме свій перший захист титулу тимчасового чемпіона за версією WBC проти поляка Даміана Книби. У цьому протистоянні може визначитись обов'язковий суперник для Олександра Усика. Адже WBC хоче санкціонувати бій між переможцем Кабаєл – Книба та тріумфатором протистояння Усик – Вайлдер.

Що відомо про Віктора Вихриста?