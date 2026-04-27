Не лише боксер: ким працює і чим займається Володимир Кличко після спорту
- Володимир Кличко керує Klitschko Ventures, KMG, Klitschko Foundation і бере участь у спортивних та готельних проєктах.
- Він активно займається благодійністю через "Фонд Кличко" і викладає лекції в університетах, зокрема в Санкт-Галлена.
Після завершення спортивної кар'єри більшість намагаються знайти нову справу – не всі, але чимало з них. Український боксер Володимир Кличко – один із тих, кому вдалося досягти успіху і поза рингом.
Сьогодні він переважно займається бізнесом і благодійною діяльністю, але водночас не відійшов остаточно від боксу – залишається пов'язаним із цим видом спорту. Про те, чим саме займається та яку діяльність веде молодший Кличко після завершення кар'єри, розповість 24 Канал.
Чим займається Володимир Кличко?
Він керує такими структурами, як Klitschko Ventures, KMG та Klitschko Foundation, а також долучається до ініціатив у сфері спортивних проєктів і готельного дизайну. Він читає лекції в університеті Санкт-Галлена та є членом UEFA Foundation.
Освіта
Окрему увагу він приділяє розвитку освітнього напряму, зокрема платформі Challenge Academy – це узагальнена назва кількох ініціатив, серед яких ключовою є міжнародна програма для підлітків, створена Klitschko Foundation у співпраці між Україною та Німеччиною.
Паралельно Кличко продовжує академічну діяльність, співпрацюючи з університетами Німеччини та Швейцарії, де виступає з лекціями.
Ще у 2016 році Кличко почав викладати власний курс "Управління викликами" у швейцарському університеті Санкт-Галлена. Програма була орієнтована на топменеджерів і мала на меті навчити ефективно реагувати на швидкі зміни в бізнес-середовищі. Курс здобув популярність і викладався до початку пандемії.
У 2018 році він виступив із лекцією в Гарвардському університеті. Того ж року він випустив свою першу книгу "Управління викликами: як застосовувати спортивну стратегію в житті та бізнесі", а через два роки – другу книгу "Управління викликами: відкрийте в собі силу волі". Обидві книги стали бестселерами на Amazon у категорії бізнес-літератури.
Книга Володимира Кличка / Фото сайт "Розетка"
- Бізнес та благодійність
На початку 2020 року Кличко започаткував бренд спортивного харчування WYLLIT, що спеціалізується на виробництві корисних продуктів для спортсменів – від батончиків і протеїнових напоїв до повноцінних збалансованих страв і чаю. Після початку повномасштабного вторгнення Росії діяльність компанії частково скоротилася.
У 2021 році видання "Факти" повідомляло, що, за словами організаторів конференції Virtual Experience Series, Володимир Кличко після завершення професійної спортивної кар'єри зміг успішно розвинути власний бізнес.
Сила волі і розум допомогли Кличку трансформуватися з видатного професійного боксера в бізнесмена і творця власного навчального курсу. Саме тому ми вважаємо за честь запросити його в якості спікера,
– цитують Virtual Experience Series.
Окрім підприємництва, він активно займається благодійністю як засновник "Фонду Кличко". Організація підтримує дітей, розвиває спортивні ініціативи та допомагає ветеранам російсько-української війни. Після 2022 року фонд також зосередився на гуманітарній допомозі постраждалим українцям.
Також Кличко бере участь у роботі промоутерської компанії K2 Promotions.
Де живе Кличко-молодший?
До початку повномасштабного вторгнення Росії Кличко переважно мешкав за кордоном – зокрема в Німеччині та США, де займався розвитком міжнародних проєктів. Після 2022 року він повернувся в Україну, щоб підтримати державу під час війни, і нині значну частину часу проводить у Києві, де має житло.
Водночас Кличко регулярно буває в Мюнхені, підтримуючи ділові й освітні зв'язки з європейськими партнерами.
Крім того, боксер володіє нерухомістю в інших країнах: раніше він придбав будинок у Маямі для родини під час стосунків із Гайден Панеттьєрі, а також має віллу на острові Ібіца, яку використовує для відпочинку.