Немає сенсу: Кличку порадили відмовитись від повернення на ринг

Колишній український боксер Володимир Кличко має наміри повернутись на ринг. "Доктор Сталевий Молот" планує побити рекорд Джорджа Формана, ставши найстаршим чемпіоном світу.

Чимала кількість експертів та фанатів активно обговорюють можливий камбек легенди боксу. Авторитетне видання Worldboxingnews не радить Кличку-молодшому повертатись на ринг, інформує 24 канал.

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Чому Кличку не варто повертатись у бокс

У виданні наголосили, що Володимир Кличко не зможе одразу провести бій за титул. Адже "Доктор Сталевий Молот" був відсутнім протягом тривалого терміну, а також програв два останні поєдинки.

Для того, щоб українець міг битись за чемпіонський пояс, він повинен провести прохідний бій та здобути перемогу. Проблема полягає у тому, що у списку претендентів на титули чимало сильних суперників.

Агіт Кабаєл є тимчасовим чемпіоном WBC, а Джозеф Паркер володіє таким же титулом за версією WBO. Водночас Дерек Чісора був названий обов'язковим претендентом IBF, а Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вважає Фабіо Вордлі своїм претендентом,

– підсумували у виданні.

Раніше Сергій Дерев'янченко дав пораду Володимиру Кличку перед його поверненням у ринг. Боксер вважає, що "Доктор Сталевий Молот" має провести легкий бій.