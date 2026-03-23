Майже кожен боксер має своє прізвисько, яке стає його "візитною карткою" у світі спорту – іноді його обирають фанати, іноді спортсмен вигадує сам. Не виняток і український чемпіон Володимир Кличко, який добре відомий своєю силою та характером на рингу.

Боксер відомий під прізвиськом "Доктор сталевий молот". Чому саме таке ім'я він отримав, розповідає 24 канал. Чому Володимира Кличка називали "Доктор сталевий молот"? Поєднання науки і сили Перша частина прізвиська – "Доктор" – має цілком реальне підґрунтя. Володимир Кличко здобув науковий ступінь кандидата наук у галузі спортивної науки у Київському національному університет фізичного виховання і спорту України. "Сталевий Молот" – про стиль у ринзі Друга частина прізвиська – "Сталевий Молот" – відображає його манеру ведення бою. Точні удари, особливо правий прямий, ставали справжньою "зброєю", яка неодноразово приносила йому перемоги нокаутом. Суперники відзначали, що кожен його удар відчувався як удар молота. Що відомо про Володимира Кличка? За даними Вікіпедії, Володимир Кличко розпочав спортивну кар'єру як аматор і вже 1996 року здобув золоту медаль на Олімпійських іграх в Атланті у надважкій ваговій категорії, завершивши аматорський шлях із видатним рекордом.

Того ж року він розпочав професійну кар'єру та швидко утвердився як один із найсильніших боксерів свого покоління. Упродовж 2000 – 2015 років Кличко молодший ставав чемпіоном світу у важкій вазі за кількома престижними версіями – WBO, IBF, WBA та IBO, тримаючи об'єднаний чемпіонський статус.

За час професійної кар'єри він провів 69 поєдинків, здобув 64 перемоги, з яких 53 – нокаутом.

З 29 листопада 2018 року, за даними UEFA Foundation, Кличко молодший є членом опікунської ради Дитячого фонду УЄФА.

Після завершення спортивної кар'єри він активно займається підприємницькою, публіцистичною та благодійною діяльністю, зокрема у Klitschko Foundation, а також реалізовує освітні та спортивні проєкти для молоді.