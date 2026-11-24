Спортивний журналіст Сергій Пейчев прокоментував чутки навколо можливого повернення Володимира Кличка на професійний ринг. Він також пригадав останні бої українського чемпіона.

На його думку, поєдинок проти Тайсона Ф'юрі став для боксера насамперед психологічною невдачею, а крапку в кар'єрі він поставив не так, як на те заслуговував. Про це Пейчев розповів у інтерв'ю для 24 Каналу.

Пейчев оцінив завершення кар'єри Кличка та шанси на повернення

За словами журналіста, ще п'ять років тому він щиро вірив у камбек легендарного боксера. Водночас поразку від Ентоні Джошуа у 2017 році Пейчев називає дуже образливою, адже українець мав реальні шанси дотиснути суперника і перемогти.

З Тайсоном Ф'юрі це був більше такий ментальний провал, мені здається. І завершення кар'єри вийшло змазаним, хоча він усе одно залишиться суперлегендою боксу,

– зазначив він.

Попри постійні обговорення в медіа можливого повернення 50-річного Кличка-молодшого заради побиття вікового рекорду Джорджа Формана, сам ексчемпіон на ринг не виходить із 2017 року. Він підтримує чудову фізичну форму та залишається в боксерському середовищі – зокрема, восени відвідав чемпіонат Європи з боксу в Софії.

Зараз Кличко живе на дві країни – між Україною та Німеччиною, зосередившись на бізнесі, викладанні, міжнародних заходах та гуманітарній допомозі Україні.

Також він самостійно виховує 11-річну доньку Каю-Євдокію. У жовтні суд у Лос-Анджелесі надав Кличку право тимчасово розпоряджатися спадщиною покійної акторки Гейден Панеттьєрі (матері дівчинки, яка пішла з життя у серпні), щоб захистити активи доньки.