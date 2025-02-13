Усик може допомогти: названо імена усіх можливих суперників Кличка

Володимир Кличко планує відновити професійну кар'єру боксера. "Доктор Сталевий Молот" має наміри встановити історичне досягнення та побити рекорд Джорда Формана, ставши найстаршим чемпіоном світу.

Все більше з'являється інформації та чуток щодо ймовірного камбеку Кличка-молодшого. Видання WBN оприлюднило список можливих суперників, з якими може побитися легенда боксу у 2025 році, повідомляє 24 канал.

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З ким битиметься Кличко

Перший варіант для Володимира Кличка у разі повернення – це бій між переможцем поєдинку Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Тріумфатор протистояння володітиме чемпіонським поясом IBF у надважкій вазі.

Також серед потенційних суперників Кличка-молодшого фігурують імена таких боксерів, як Чжан Чжилей та Агіт Кабаєл. Китайський гігант битиметься з німцем за звання тимчасового чемпіона світу.

У разі, якщо Олександр Усик завершить кар'єру, переможець бою Чжилей – Кабаєл стане повноцінним володарем титулу WBC. Тому для Володимира є сенс битись з одним із боксерів.

Третій варіант – Олександр Усик не проти відмовитись від одного з поясів, щоб допомогти Володимиру Кличку досягти мети. У такому випадку Туркі Аль аш-Шейх має організувати реванш "Доктора Сталевого Молота" з Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа.

Очікується, що повернення Володимира Кличка відбудеться в межах шоу Rhiyad Season. Місце проведення поєдинку аравійський Ер-Ріяд.

Нагадаємо, що раніше Володимир Кличко заявив, що не битиметься з Олександром Усиком. Легенда боксу пояснив своє рішення тим, що українці не мають протистояти одне одному під час війни.