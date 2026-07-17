Інсайдер оцінив шанси на повернення Кличка та його можливий бій з Усиком

Американський інсайдер Ден Рафаель висловився про можливе повернення Володимира Кличка у професійний бокс. Журналіст прокоментував чутки, які знову почали ширитися навколо українського боксера.

За словами Рафаеля, він не має жодної конкретної інформації про камбек українця, хоча зазначив, що протягом останніх кількох років Кличко неодноразово розглядав таку можливість. Про це він розповів на ютуб-каналі About Boxing.

Про повернення Кличка-молодшого у професійний бокс

Також журналіст скептично оцінив перспективу потенційного поєдинку між Кличком та Олександром Усиком.

Я сумніваюся в цьому. По-перше, навіщо їм проводити цей бій у США? По-друге, ніколи не кажи ніколи, але брати Клички тривалий час були промоутерами Усика. Не думаю, що вони хочуть битися зі своїми співвітчизниками,

– сказав Рафаель.

Водночас американський інсайдер висловив сподівання, що якщо Кличко і зробить гучну заяву найближчим часом, то вона не стосуватиметься повернення на ринг.

У нього була видатна кар'єра. Він завершив її найкращим можливим чином. Попри поразку, це був бій року проти Ентоні Джошуа на стадіоні "Вемблі". Я був на тому поєдинку – це одна з найвеличніших подій, які мені доводилося висвітлювати. Володимиру вже за 40, і я не думаю, що йому потрібно повертатися в ринг,

– підсумував він.

У березні 2026 року Кличко відзначив 50-річний ювілей. Якщо легендарний українець вирішить повернутися на ринг, його головною метою стане встановлення нового історичного досягнення, перевершити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу в історії надважкої ваги. Американець здобув свій чемпіонський титул у 45-річному віці.

Останнім часом у боксерських колах дедалі активніше обговорюють можливість поєдинку Кличка з чинним чемпіоном світу за версією WBC Агітом Кабаєлом. Додатковий інтерес до цієї теми викликав український промоутер Олександр Красюк, який нещодавно опублікував спільне фото з Володимиром, супроводивши його інтригуючим підписом: "Щось велике насувається".