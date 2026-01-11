"Не зможу дивитися у дзеркало", якщо це зроблю": Кличко відмовився від зміни громадянства
- Володимиру Кличку пропонували змінити громадянство, але він відмовився, зберігши вірність Україні.
- Кличко зазначив, що не зміг би дивитися у дзеркало, якби відмовився від українського громадянства.
Топовим спортсменам частенько пропонують під час кар'єри почати виступи під іншим прапором. Виключенням не став Володимир Кличко.
Легенда боксу пригадав, як йому пропонували відмовитись від виступів за Україну. Володимир Кличко розповів, чому вирішив не погоджуватись на зміну громадянства, передає 24 Канал із посиланням на KishkiNa.
Чому Кличко не змінив громадянство?
Кличко-молодший не став уточнювати, яка країна пропонувала йому змінити громадянство.
Так пропозиції змінити громадянство були. Але якщо я б відмовився від українського громадянства, то як би це сприйняли українці? Я собі сказав: "Не зможу дивитися у дзеркало, якщо це зроблю",
– заявив Володимир.
Цікаво, що легендарний Евандер Холіфілд припустив, хто б із боксерів міг здолати обох Кличків.
Що відомо про можливе повернення у ринг Кличка?
Володимир хоче повернутись у профі-ринг, аби стати найстаршим чемпіоном світу побивши рекорд Джорджа Формана. Останній у віці 45 років став чемпіоном світу. Для цього українцю потрібно перемогти у титульному бою.
Нещодавно Кличко у своєму інстаграмі поділився відео із спарингу проти 26-річного Дмитра Ловчинського.
За спиною Кличка-молодшого 64 перемоги (53 – нокаутом) при 5-ти поразках (дані BoxRec).
Тайсон Ф'юрі відверто розповідав, що після ери Кличків бокс у Німеччині помер.