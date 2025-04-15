Перемовини тривають, – Шатернікова висловилась про повернення Кличка у ринг

Чутки щодо повернення Володимира Кличка у професійний ринг не вщухають. Колишній український боксер може здійснити камбек, щоб втілити мрію та стати найстаршим чемпіоном світу.

Аліна Шатернікова висловилась стосовно Володимира Кличка. Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу зачепила тему можливого повернення "Доктора Сталевого Молота", повідомляє 24 канал із посиланням на ГОНЧАРОВА.

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Чим займається Кличко

Аліна Шатернікова заявила, що Володимир Кличко горить бажанням повернутись у професійний ринг. Віцепрезидентка наголосила, що "Доктор Сталевий Молот" старанно тренується.

Зі слів Шатернікової, це не звичайні тренування для підтримки форми. Кличко проводить спаринги та тренується на снарядах.

Зараз є перемовини. Ці перемовини тривають вже понад вісім місяців. Його команда, оточення проводить ці перемовини. Для мене це було б вау. А тут головне, щоб цей поєдинок був за звання чемпіона світу в надважкій вазі. Але для цього, я так розумію, Олександру Усику треба десь поступитися,

– сказала Шатернікова.

Раніше Володимиру Кличку порадили не повертатись у ринг. Через те, що наразі у хевівейті багато сильних боксерів, яких не під силу здолати "Доктору Сталевому Молоту".