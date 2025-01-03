Кличко впевнено відповів, як би зараз закінчився його реванш проти Ф'юрі

Все більше чуток з'являється навколо можливого повернення у ринг Володимира Кличка. Повідомляється, що легендарний український боксер одержимий рекордом Джорджа Формана.

Кличко-молодший хоче стати найстаршим чемпіоном світу. У березні 2024-го року Володимиру Кличку виповнилось вже 48 років, тому українець може переплюнути даний рекорд аж на три роки. На момент цього рекорду Джорджу Форману було 45 років.

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Кличко заговорив про перемогу над Ф'юрі

На тлі усіх цих чуток Кличко припустив, чи зміг би у теперішній формі перемогти Тайсона Ф'юрі у реванші, інформує 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.

Чи вважаю я, що зможу зараз перемогти Тайсона Ф'юрі? Звичайно,

– відповів Кличко-молодший.

Довідка. 28 листопада 2015-го року Володимир Кличко виходив у ринг проти Тайсона Ф'юрі. Бій у німецькому Дюссельдорфі тривав усі 12 раундів, а переможцю зустрічі визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу британцю – двічі 115-112 та 116-111. Українець втратив усі свої пояси.

Після бою проти Ф'юрі Кличко-молодший провів лише один поєдинок проти Ентоні Джошуа, у якому теж програв та втратив вакантні титули WBA і IBO. Після чого оголосив про закінчення кар'єри.

Цікаво, що Ф'юрі не володіє жодним титулом, тому бій проти нього не принесе "Доктору Сталевому Молоту" ніякого чемпіонського поясу. Тайсон же не проти теж вдруге вийти у ринг проти Кличка-молодшого.