"Я був одержимий перемогою": Кличко пригадав поразку від Джошуа

Володимир Кличко поділився спогадами з минулого. "Доктор Сталевий Молот" висловився щодо поєдинку з Ентоні Джошуа наприкінці своєї кар'єри, який ознаменували одним з найкращих мегафайтів у 21 столітті.

Кличко-молодший розповів про атмосферу перед боєм. Боксер також поділився власними очікуваннями та відчуттям стосовно поєдинку з британським опонентом, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Спогади Кличка про бій з Джошуа

Володимир Кличко розповів, що він був впевнений у своїй перемозі та не думав, що зможе програти. Адже він досвідченіший боксер, ніж Ентоні Джошуа.

"Доктор Сталевий Молот" заявив, що він знав, що робити, але також дечому навчився. Кличко-молодший підкреслив, що попри всі старання можна програти, лиш через те, що сьогодні не твоя ніч.

Тому що я не очікував, що програю той бій, і я був буквально одержимий перемогою, і в цьому не було сумнівів. Але сталося, те що сталося. Я не міг скаржитися. Немає чого пояснювати. Знаєте, інколи речі просто відбуваються з певної причини, а іноді ні,

– сказав Кличко.

Також Володимир Кличко відповів на питання щодо реваншу з Ентоні Джошуа. Боксер розповів, що пункт про другий бій був у контракті, але він прийняв інше рішення, яке вважає правильним.

До слова. Володимир Кличко зустрічався з Ентоні Джошуа у квітні 2017 року на "Вемблі" у Лондоні. Британський боксер переміг "Доктора Сталевого Молота" технічним нокаутом в 11-му раунді бою.

Нагадаємо, що Володимир Кличко може невдовзі повернутись у ринг. "Доктор Сталевий Молот" планує побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу.