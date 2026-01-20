Укр Рус
20 січня, 16:06
Оновлено - 20:06, 20 січня

Навіть Усик безсилий: цей вічний рекорд Кличка ніхто не може побити

Михайло Гема
Основні тези
  • Володимир Кличко був чемпіоном світу у надважкій вазі протягом 4 382 днів, володіючи титулами WBA, IBF, WBO.
  • Найближчим до цього рекорду з чинних боксерів є Тайсон Ф'юрі, який був чемпіоном 1 866 днів.

Часто еру домінування Володимира Кличка називали "нудною" через прогнозовані результати поєдинків. Проте деякі досягнення українця є вічними і навряд чи хтось зможе їх перевершити, навіть триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Кличко-молодший – це боксер, який найбільшу кількість днів був чемпіоном світу у надважкій вазі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BoxRec.

Скільки часу Кличко був чемпіоном світу?

Протягом багаторічної кар'єри український велетень був чемпіоном 12 років, тобто 4 382 дні. Володимир володів титулами чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO.

У відповідному рейтингу Кличко випередив таких легенд, як Джо Луїс, Мухаммед Алі, Леннокс Льюїс і навіть свого старшого брата Віталія.

Ба більше, з чинних боксерів найближчим до рекорду українця був Тайсон Ф'юрі, який сенсаційно переміг Володимира у 2015 році. Як свідчать дані ESPN, британець був чемпіоном світу протягом 1 866 днів.

Щодо Усика, то українець утримує статус чемпіона світу з 2021 року, проте досі не входить до топ-10 найкращих за цим показником.

Топ-10 боксерів, які найдовше були чемпіонами світу

  1. Володимир Кличко – 12 років (4 382 днів);
  2. Джо Луїс – 11 років, 8 місяців, 8 днів (4 270 днів;
  3. Мухаммед Алі – 9 років, 5 місяців, 5 днів (3 443 дні);
  4. Леннокс Льюїс – 8 років, 5 місяців, 13 днів (3 086 днів);
  5. Віталій Кличко – 7 років, 5 місяців, 28 днів (2 735 днів);
  6. Ларрі Холмс – 7 років, 3 місяці, 12 днів (2 661 день);
  7. Джек Демпсі – 7 років, 2 місяці, 19 днів (2 638 днів);
  8. Джон Л. Салліван – 7 років, 0 місяців, 10 днів (2 566 днів);
  9. Джек Джонсон – 6 років, 3 місяці, 11 днів (2 292 дні);
  10. Евандер Холіфілд – 6 років, 1 місяць, 1 день (2 223 дні).

Зверніть увагу. Кличко-молодший безперервно був чемпіоном світу 9 років, 7 місяців та 6 днів. Це друге найдовше домінування у надважкій вазі після Джо Льюїса.

Які рекорди утримує Володимир Кличко?

  • Володимир Кличко встановив рекорд за найбільшою кількістю переможених суперників у боях за титул чемпіона світу у важкій вазі з 23 перемогами.
  • Найближчим до рекорду Кличка з чинних боксерів є Ентоні Джошуа з 9 перемогами у чемпіонських боях.
  • Також брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість боїв серед братів-чемпіонів. На двох вони провели 111 поєдинків, здобули 103 перемоги, з яких 95 завершили нокаутом.