Які рекорди Кличка досі не побив Усик

Віталій та Володимир Клички продовжують утримувати низку історичних досягнень у світовому боксі. Попри власні успіхи, Олександр Усик поки що не зміг їх перевершити.

Кличко-молодший здобув 18 поспіль успішних захистів чемпіонського титулу світу за версією IBO. Усик у надважкій вазі наразі має приблизно шість переможних титульних боїв, зокрема проти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Про інші рекорди й досягнення детальніше розповість 24 Канал.

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Рекорди братів Кличків

Віталій і Володимир Клички мають унікальне світове досягнення: вони як брати здобули найбільшу сумарну кількість перемог у титульних поєдинках. Повторити такий рекорд у форматі родинної династії неможливо, адже в Усика немає братів-боксерів – він єдиний син у сім'ї.

Статистика професійних кар'єр також залишається на користь братів Кличків. Володимир здобув 64 перемоги, з яких 54 нокаутом, тоді як Віталій завершив кар'єру з 45 перемогами, 41 із яких були достроковими. Натомість Усик наразі має 25 перемог, 16 із них нокаутом, і продовжує професійну кар'єру.

Досягнення Віталія Кличка

Кличко також увійшов в історію як боксер, який завершив кар'єру, жодного разу не втративши чемпіонський титул безпосередньо на рингу. Після завершення виступів WBC надала йому почесний статус "Вічного чемпіона світу". Усик поки що не може претендувати на такий статус, оскільки продовжує виступати.

За кар'єру у суперважкій вазі Кличко-иолодший провів 17 титульних поєдинків і здійснив 15 успішних захистів чемпіонських поясів WBO та WBC. Усик у хевівейті провів значно менше боїв, адже розпочинав професійну кар'єру в першій важкій вазі, де став абсолютним чемпіоном світу. Через вік і сучасний графік проведення поєдинків перевершити кількість захистів титулів Кличка в суперважкій вазі може бути непросто.

Ще одним унікальним досягненням Віталія Кличка є чемпіонські титули у трьох різних десятиліттях – у 1990-х, 2000-х та 2010-х роках. Усик здобував чемпіонські титули у 2010-х та 2020-х роках.

Крім того, Віталій Кличко разом із Джорджем Форманом входить до числа небагатьох супертяжів, які успішно захищали титул чемпіона світу після досягнення 40-річного віку. Усик наразі такого досягнення ще не має.