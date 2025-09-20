Джозеф Паркер не битиметься проти Олександра Усика найближчим часом. Боксер з Нової Зеландії зустрінеться з британцем Фабіо Вордлі.

Оскільки, WBO за проханням Усика відтермінувала перемовини щодо поєдинку. Фабіо Вордлі поділився думками стосовно бою із Джозефом Паркером, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Читайте також "Усик вибув": промоутер пояснив, чому організували бій Паркер – Вордлі

Що сказав Вордлі про бій з Паркером?

Фабіо Вордлі зазначив, що на кону бою із Джозефом Паркером велика нагорода, але й більший ризик. Британський боксер заявив, що завжди мав великі амбіції та у кожному поєдинку докладав максимальних зусиль.

Також Вордлі підкреслив, що він продовжує рухатися вперед та ніколи не відступав. Британець наголосив, що він готовий завоювати титули, а бій із Паркером по справжньому великий.

Джо показав, що може протистояти найсильнішим ударам і вставати після них. Я знаю, що якщо я його зачеплю, він, швидше за все, підніметься. Але я відомий як відмінний фінішер, так що "відпускати газ" не буду,

– сказав Вордлі.

Раніше в інтерв'ю BoxNation Джозеф Паркер висловлювався про бій з Фабіо Вордлі. Новозеландський боксер заявив, що цей поєдинок є великим викликом для нього, який він так довго чекав.

Зазначимо, що Фабіо Вордлі за свою кар'єру провів 20 поєдинків. Британський боксер на своєму рахунку має 19 перемог, з яких завершились 18 нокаутом, а також одну нічию.

Що відомо про бій Паркер – Вордлі?