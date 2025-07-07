Ексчемпіон світу назвав зірок збірної України, які могли б провести бій із кривдником Тайсона

Колишній чемпіон світу з боксу В'ячеслав Сенченко розповів, хто із представників українського футболу міг би провести бій проти Джейка Пола. Нинішній тренер виділив двох українських футболістів.

Мова йде про центрбека одеського Чорноморця Ярослава Ракіцького та лівого захисника лондонського Арсенала Олександра Зінченка. За словами В'ячеслава Сенченка, у Ракіцького є велика харизма, тому на нього було б цікаво подивитись у ринзі, інформує 24 Канал із посиланням на BLIK.ua.

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Українські футболіст, які могли б стати суперниками Пола

Щодо Зінченка, то Сенченко пригадав нещодавнє відео Олександра із боксерського тренування. Тренер наголосив, що у футболіста "канонірів" непогано виходить.

Чи були б у Ракицького і Зінченка шанси проти Джейка Пола після року тренувань у боксі? У Зінченка ні, тому що вага маленька, а от у Ракицького так. Дані у Яріка хороші – він великий, міцний, високий. І характер у нього є, може зарубатися, як на полі, так і в ринзі. Я б цікавістю подивився на його бій проти Джейка Пола,

– додав Сенченко.

Також Сенченко пригадав тренування з боксу нинішнього головного тренера київського Динамо Олександра Шовковського. В'ячеслав відзначив хороші боксерські задатки наставника киян. На його думку, Шовковський міг би боксувати, якби на заваді не стали травми.

Джейк Пол вже провів на профі-рингу 12 боїв, у яких здобув 11 перемог (7 – нокаутом) при одній поразці. Того єдиного фіаско йому завдав Томмі Ф'юрі, брат Тайсона Ф'юрі. Востаннє виходив у ринг у середині листопада минулого року, коли здолав Майка Тайсона.