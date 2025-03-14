Ф'юрі відреагував на дивне рішення WBO, яка вимагає в Усика провести бій з Паркером

Боксерська організація WBO зобов'язала Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Це ніяк не входило у плани українця, якби прагне дати реванш Даніелю Дюбуа.

Таке рішення WBO ставить під сумнів проведення реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Не виключено, що заради цієї битви із "Динамітом" українець відмовиться від поясу WBO. Однак тоді на кону реваншу не буде стояти звання "абсолюта" у хевівейті.

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Ф'юрі підтримав свого друга

Команда Усика вже звернулась до Туркі Аль аш-Шейх, який може повпливати на WBO заради реваншу із Дюбуа. Адже Олександру дали 30 днів на те, аби домовитись про бій із Паркером.

У боксерському світі вже почали активно реагувати на таке рішення організації. Тайсон Ф'юрі теж не став мовчати та залишив свої "п'ять копійок" щодо проведення бою Усик – Паркер. "Циганський король" підтримав новозеландського боксера, з яким вже давно тримає дружбу, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Ф'юрі.

Настав час дати Джо його шанс, поїхали,

– написав Тайсон.



Реакція Ф'юрі на бій Усик – Паркер / Скриншот із інстаграму Тайсона

У лютому Паркер легко захистив свій титул тимчасового чемпіона WBO у бою із Мартіном Баколе. Конголезький боксер замінив в останній момент хворого Даніеля Дюбуа та був нокаутований вже у другому раунді.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі вчергове попрощався із боксом після двох поразок від Олександра Усика у 2024-му році. Спершу британець програв бій за "абсолют", а у грудні не зміг взяти реванш.

ЗМІ активно обговорюють можливе повернення Ф'юрі у ринг, але наразі Тайсон не поспішає із камбеком у великий спорт.