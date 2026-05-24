Які зірки приїхали дивитись бій Усика

Олександр Усик переміг Ріко Верховена та лишився непереможним боксером. Поєдинок українця в Гізі традиційно відвідали дуже багато зірок.

Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11 раунді, повідомляє 24 Канал. Це був один із найскладніших поєдинків у кар'єрі українця.

Хто з зірок відвідав поєдинок Усика проти Верховена?

Найголовнішою зіркою на трибунах у Гізі безперечно був голівудський актор Джейсон Стейтем. Він великий друг Ріко Верховена, і його називають головним ініціатором цього поєдинку. Стейтем великий фанат Усика, неодноразова відвідував його поєдинки, тож і в Гізі був у першому ряду біля рингу.

Поруч із Стейтемом сидів Туркі Аль Аш-Шейх – спортивний функціонер, можновладець із Саудівської Аравії – теж один із організаторів й ініціаторів поєдинку. Він першив видав інсайд про те, що може відбутись бій між Усиком і Верховеном.

Безумовно ринг анонсером того вечора був Майкл Баффер – ще одна справжня зірка боксу. Американцю вже 81 рік, але виглядає він чудово, хоча вже не так яскраво затягує свій найвідоміший вислів "Let`s get ready to rumble".

Які зірки боксу приїхали на бій?

Звісно, поєдинок не оминули своєю увагою й зірки світового боксу. Зокрема, серед них Ентоні Джошуа. Британець нині дуже тісно співпрацює з Усиком. Вони проводять спільні тренування. Ентоні нещодавно навіть приїжджав в Україну.

Також камери зафіксували приїзд до Гізи Дерека Чісори. У 2020 році Усик переміг цього боксера після 12 раундів рішенням суддів. Попри те, що в майбутньому українець мав бої з Тайсоном Ф'юрі, саме Чісора завдав найбільше проблем Олександру в ринзі в його кар'єрі.

Крім того, журналісти повідомляли, що бій відвідали Теренс Кроуфорд, Девін Хейні, Енді Лі, Джей Опетая, зірки ММА Алістар Оверім і Майкл Пейдж, а також один із претендентів на бій із Усиком, німецький боксер Агіт Кабаєл.

Після перемоги українця над Верховеном Кабаєл вийшов у ринг і викликав Олександра на поєдинок. Кабаєл ще й зазначив, що цей бій має пройти в Німеччині, де живуть багато українських біженців. Усик погодився.

Новини про бій Усика з Верховеном: коротко

Усик виходив на бій проти Верховена у вбранні, стилізованому під легіонера. На тлі лунала традиційна пісня "браття".

Усик переміг Верховена технічним нокаутом. Бій завершився в 11 раунді.

Усик втретє захистив титул WBC. Тепер його наступним суперником може стати Кабаєл.