Ексчемпіон світу назвав солідну суму, яка відновить кар'єру Ф'юрі

На початку 2025-го року Тайсон Ф'юрі несподівано для усіх вчергове попрощався із професійним боксом. Попри таке різке рішення є чимало чуток про можливе повернення "Циганського короля" у ринг.

Тайсона Ф'юрі може повернути у ринг британська битва із Ентоні Джошуа. Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловив свою думку щодо можливого камбеку у бокс "Циганського короля", пише 24 Канал із посиланням на The Sun.

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Які гроші повернуть Ф'юрі у професійний бокс

За словами Фроча, Ф'юрі не допрацював у двох боях проти Олександра Усика, у яких поступився непереможному українцю, розчарувався і тому вкотре закінчив кар'єру. На думку ексчемпіона, у Тайсона ще є внутрішній резерв, аби повернутись у ринг та провести ще один бій у професіоналах.

Карл Фроч теж впевнений, що бій із Ей Джеєм може повернути Ф'юрі у бокс, але тут існує і велика фінансова вигода.

Джошуа може змусити повернутися Тайсона. Це досі великий бій. Якщо Тайсону дадуть чек на 100 мільйонів фунтів стерлінгів – то він повернеться,

– заявив Фроч.

Довідка. 36-річний Тайсон Ф'юрі вчергове закінчив кар'єру на статистиці у 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2 поразки у 37-ми боях. Також перша битва із Деонтеєм Вайлдером закінчилась нічиєю.

Раніше промоутер та глава Top Rank Боб Арум запевнив, що Тайсону більше не слід повертатись у ринг, а приділити час родині. Арум додав, що британець вже і так зробив великий внесок у розвиток та історіб боксу.