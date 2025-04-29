29 квітня, 12:52
Відомому ексбоксеру із України обрали запобіжний захід: йому загрожує ув'язнення
Основні тези
- Євгена Хитрова, колишнього українського боксера, затримали за підозрою у крадіжках із сільгосппідприємств у Кривому Розі, і йому обрали запобіжний захід.
- Хитрову у 2011 році він став чемпіоном світу в середній вазі, був бронзовим призером Європи-2013 і учасником Олімпійських ігор у Лондоні-2012.
Нещодавно відомого колишнього українського боксера Євгена Хитрова затримали у Кривому Розі. Його разом зі спільником затримали на вʼїзді із міста.
Колишнього боксера та його спільником підозрюють у крадіжках із сільгосппідприємств. Тепер Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу виніс свій вердикт щодо Євгена Хитрова, пише 24 Канал із посиланням на "СВОЇ".
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Запобіжний захід для Хитрова
Спортсмену обрали запобіжний захід. На час слідства Хитров перебувати під вартою, але із можливим правом вийти під заставу у розмірі понад 420 тисяч гривень.
Хитрову обрали запобіжний захід: дивіться відео
Нагадаємо, що ексбоксеру загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 5-8 років.
Коротко про боксерську кар'єру Євгена Хитрова
- У 2011-му році в азербайджанському Баку став чемпіоном світу у середній вазі.
- Хитров є бронзовим чемпіоном Європи-2013 у Мінську (середня вага).
- Учасник Олімпійських ігор у Лондоні-2012.
- У грудні 2013-го Хитров дебютував на профі-рингу, а в січні 2017-го зазнав першої поразки.
- За його спиною22 поєдинки у професіоналах – 20 перемог (17 – нокаутом) при 2-х поразках (від Іммануеля Аліма та Брендона Адамса).