Промоутер Френк Воррен висловив свою думку щодо рішення Олександра Усика взяти відпочинок після перемоги у реванші над Даніелем Дюбуа. Авторитетний функціонер поважає українського чемпіона та чекає на його рішення щодо титулів.

Голова промоутерської компанії Top Rank вірить, що найближчим часом Олександр Усик визначиться, що йому робити із здобутими титулами. Френк Воррен додав, що абсолютний чемпіон світу у хевівейті завжди дослухався до усіх прохань промоутерів та організацій, а тепер настав їх час чекати рішення українського боксера, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Варте уваги Відомий боксер зазіхнув на бій з Усиком: раніше він кинув виклик Джошуа

Що сказав Воррен про перерву у виступах Усика?

Воррен запевнив, що ніхто не збирається силоміць забирати пояси в Усика. Водночас наголосив, що є встановлені правила обов'язкових претендентів та захисту поясів. За словами промоутера, Джозеф Паркер або Фабіо Вордлі в очному бою визначать суперника Олександра.

Ніхто не знає, що збирається робити Усик. Ми чекаємо. Але це лише його вибір. Він завжди робив те, що від нього просили, і ми повинні ставитись до Усика та його вибору з повагою. Думаю, його всі поважають у світі боксу. Ми не говоримо про те, що відберімо в Усика титули. Проте є правила обов'язкових претендентів та захисту своїх титулів. Паркер або Вордлі мають стати суперником Усика,

– заявив промоутер.

До слова. Бій Паркер – Вордлі запланований на 25 жовтня 2025 року на арені О2 у Лондоні. Раніше Воррен повідомляв, що на кону протистояння стоятиме право побитись із непереможним українцем.

Цікаво, що Паркер зробив гучну заяву про можливу битву проти Усика. Новозеландець заговорив про ймовірну перемогу у бою над українцем.

"Зараз я просто турбуюся про те, що можу контролювати, і про тих, хто стоїть переді мною, і я просто буду битися бій за боєм. Немає сенсу дивитися вперед, тому що так можна застрягти. Якщо Усик буде доступний, прекрасно, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – процитувало слова Паркера авторитетний журнал The Ring.

Останні новини про Олександра Усика?