В інтерв'ю обговорюється можливе завершення кар'єри Олександра Усика, перспективи повернення Василя Ломаченка та Володимира Кличка на професійний ринг. Говориться про їхню спортивну форму, шанси на успіх, ставлення українців до боксерів та ризики, які можуть вплинути на їхню спадщину.

В українському боксі останнім часом набули актуальності одразу кілька гучних тем. Серед них – можливе повернення на ринг Володимира Кличка та Василя Ломаченка, а також перспективи завершення професійної кар'єри Олександра Усика.

Окрему увагу привертають майбутній поєдинок Усика та кандидатури його потенційного суперника. Про ці та інші питання, які викликають значний інтерес у вболівальників, 24 Канал поспілкувався зі спортивним журналістом Сергієм Пейчевим.

Майбутній поєдинок Усика, ім'я наступного суперника та плани щодо завершення кар'єри

Яким, на вашу думку, має бути ідеальний завершальний бій у кар'єрі Усика?

Я думаю, він уже був. Це другий бій після Тайсона Ф'юрі. Це, напевно, була вершина кар'єри Усика, найяскравіший момент. Одна з вершин, тому що у нього таких вершин було багато. Це і Джошуа, і перший бій із Ф'юрі, і, по-перше, чемпіонство у першій важкій вазі, потім у надважкій вазі, Олімпіада. В принципі, вершин було багато, і це була одна з них.

Напевно, для мене це таки найбільш емоційний епізод його кар'єри, після якого можна було б іти спокійно – вже тобі ніхто нічого не скаже.

Так само він вкотре ось так приємно нагадав про себе усьому світу, що він топ. Це сталося після останнього поєдинку з Дюбуа, коли він просто вирубив його наглухо.

Але ось поєдинок проти кікбоксера мені сподобався менше, як і всім. Усик був не схожим сам на себе, була незручна техніка суперника, не було, мені здається, повної готовності Усика. І поєдинок був, напевно, не той, яким варто завершувати кар'єру.

Тому Усик шукає ще один бій, як мінімум. Як я розумію, це буде Бенавідес, і там дуже багато різноманітних ризиків. Якщо він переможе, звісно, це буде суперзавершення кар'єри – на цьому можна закінчити.

Але я хотів би, щоб він усе ж таки закінчив на Тайсоні Ф'юрі. Тому що там багато емоцій, там велике шоу, там великі імена.

Якщо Ф'юрі переможе Джошуа, а Усик переможе свого наступного опонента, і вони ще раз зійдуться – це буде прям вау. Це було б дуже круто.



Дуель поглядів Ф'юрі та Усика / Фото Getty Images

Чи може поразка наприкінці кар'єри вплинути на його статус одного з найвидатніших боксерів свого покоління?

Звісно, що може. Тому що, коли ти йдеш непереможеним, ти залишаєшся легендою. Хоча Майк Тайсон і Мухаммед Алі поступалися, але все одно залишилися неймовірними легендами. Тому, звісно, з роками велич Усика не зменшиться, але якщо він піде непереможеним, то, звісно, буде GOAT усіх часів. І тут не буде жодних питань.

Звісно, хтось буде казати, що Мухаммед Алі кращий, що Тайсон кращий, що ще хтось кращий. Хтось з'явиться молодий і новий. Але у своєму поколінні Усик, звісно, номер один. І таких, як він, у його час не було, бо всіх, хто міг бути йому конкурентом, він переміг.

Я би вже не ризикував у боях, умовно, проти якогось Кабаєла, тому що там важко зрозуміти, у якій формі Усик, на що він здатний після останнього бою. Хоча він довів, що в ньому ніколи не потрібно сумніватися.

Але ідеальний спортсмен вміє ідеально, вчасно зупинитися.

Чи варто Усику ризикувати своєю історією заради ще одного гучного поєдинку?

Олександр Красюк дуже багато говорив про те, що Усику не потрібно ризикувати. Я, в принципі, з ним погоджувався. Але Усик провів супербої: і другий бій проти Тайсона Ф'юрі, і бій проти Дюбуа, де ризики були дуже високими, на кону стояло все. Ці бої, можливо, вже були не такими потрібними, але він ризикнув і, як бачимо, не прогадав.

Прогадав, мабуть, із останнім боєм, де все було поганенько, відверто поганенько, хоч і була перемога. Водночас були суперові емоції, напруга, якої давно не відчував. Але трошечки це була змазана історія. Важко сказати, чи був сильний суперник, чи був Усик не таким, як завжди.

Чи варто ризикувати? Я думаю, скаже лише він. Це його кар'єра, це його життя. І там, де всі казали, що варто зупинитися, він продовжував, і, по факту, не помилявся.

Я пам'ятаю одну розмову. Я навіть записував інтерв'ю з одним із колишніх тренерів Усика, який розповідав, що Усик і Тайсон Ф'юрі – це взагалі інші галактики, що він ніколи в житті його не переможе, що від одного удару Ф'юрі Усик полетить у космос. Але реальність довела зовсім інше. Де Усик, а де Ф'юрі – ми всі бачимо.

Тому я тут не давав би своїх прогнозів. Як він вирішить, так і буде правильно.

Ломаченко, який після перерви в кар'єрі вирішив повернутися на ринг

Чи варто Ломаченку повертатися у бокс?

Я не дуже стежу за Ломаченком. Бачив, як він візуально виглядає останнім часом. Якихось останніх фото його не так багато в пабліку, тому важко оцінити його форму. З тих фото, що я бачив, він не був у якійсь суперформі. На мою думку, трошечки набрав, але це нормально для людини, яка не перебуває постійно в тренувальному процесі й може дозволити собі трохи відпочити.

Я, чесно, не вірю в те, що він відновить свою кар'єру та повернеться, тому що все-таки це не вагова категорія Усика, це не суперважка вага. Тут дуже важлива швидкість, дуже важлива реакція. Як ми знаємо, чим старшим ти стаєш, тим більше погіршуються швидкість і реакція. Є якісь винятки з правил, але, як бачимо з історії боксу, поверталися вікові чемпіони у важких вагових категоріях. А от у такій категорії, як у Василя Ломаченка, я дуже сильно сумніваюся, що можна повернутися на топовий рівень. Особливо щоб битися з Джервонтою Девісом, який набагато молодший за тебе, швидший і різкіший.

Я не вірю в цю історію. Можливо, провести якісь виставкові бої або бої з колишніми легендами – так. Іти на топів – я, можливо, на це й подивився б, хоча не маю жодного бажання дивитися бої Василя Ломаченка.

Хоча раніше його бої були суперцікавими. Взагалі, ще до того, як з'ясувалася його громадянська позиція, для мене це були б суперцікаві поєдинки. Зараз вони, типу, не викликають інтересу, тому навіть особливо нема чого обговорювати.

Як, на вашу думку, українці сприймуть його повернення?

Та я думаю, що особливо ніяк. Будуть якісь новини, але це, на жаль, не та людина, за якою хочеться стежити й вболівати всім серцем, тому що аж надто багато було всього негативного, щоб зараз якось змінювати своє ставлення до нього. Та й, у принципі, він нічого не зробив, щоб це ставлення змінювалося.

Хоча пам'ятаю, у мене було спілкування з ним на початку його кар'єри, і тоді, принаймні, він виявився для мене дуже приємною, простою людиною. Не знаю, що змінилося з часом, із роками, тому що спілкування як такого більше не було. Я бачив усе лише з медіа та чув його висловлювання, і, на жаль, вони мене особисто дуже розчаровують.

Тому що як спортсмен він, звісно, топ, але як публічна людина, яка також впливає на думки інших людей і світову спільноту, – тут розчарування велике.



Василь Ломаченко / Фото Getty Images

Чому ставлення українців до Ломаченка значно критичніше, ніж до Усика, хоча до обох спортсменів у суспільства є певні запитання?

Ставлення до Ломаченка, звісно, критичніше. Так, до Усика також є певні питання, але в критичних ситуаціях він показав себе зовсім інакше, на відміну від Василя Ломаченка, який продовжує гнути свою лінію, продовжує просто мовчати, там, брататися з якимись росіянами і таке інше.

До Усика, звісно, теж є питання, але він принаймні не мовчить, він відповідає і, в принципі, прославляє країну як може. Хоча, звісно, кожен зможе знайти якісь огріхи і в його кар'єрі. Усім сподобатися – це 100% неможливо.

І очікувати від спортсменів, що вони будуть суперполітично обізнаними, що вони будуть геніально відповідати на все, що ми хочемо почути, – я вже давно перестав. Такого ніколи не буде. Спортсмени – це спортсмени. Їм треба робити певні знижки. Але, умовно, за те, як Усик прославляє Україну, я б йому ці знижки робив величезні.

Тому що він зробив дуже багато для того, щоб синьо-жовтий прапор майорів над аренами багатьох країн, щоб про Україну знали, щоб Україну підтримували. Тому йому за це величезний респект.

Стосовно Ломаченка – історія інша.

Чи вважаєте ви, що в разі повернення Ломаченка українська аудиторія вболіватиме за нього як за спортсмена, навіть якщо не підтримує його як публічну особистість?

Я ще раз повторюся. Мені раніше навіть дивитися бої Ломаченка було цікавіше, ніж бої Усика, якщо брати, наприклад, виступи Усика не в надважкій вазі.

Але зараз у мене персонально інтересу до нього немає. Ну, типу, я б не вболівав, не хейтив – просто мені не цікаво, і все. Це, на жаль, спортсмен, який уже не викликає емоцій і не буде їх викликати.

Тому я думаю, що таке ставлення буде у більшості українців. Хтось може його хейтити, якась частина буде підтримувати, комусь буде просто цікаво, але, звісно, це не будуть такі масштаби, як з Усиком.

Типу, важко зараз їх уже порівнювати як фігури одного рівня. Бо і кар'єра склалася трошечки інакше, і громадянська позиція виявилася зовсім іншою.



Усик та Ломаченко / Фото інстаграм usykaa

Володимир Кличко: можливе повернення у бокс

Зараз активно обговорюється можливе повернення Володимира Кличка в бокс, зокрема заради того, щоб стати найстаршим чемпіоном світу. Як Ви гадаєте, чи варто йому повертатися і чи справді він на це наважиться?

Розмови про те, чи він наважиться повернутися в ринг, тривають, я думаю, уже років сім. Ще до повномасштабки я спілкувався з одним із його тренерів. Він казав, що Володимир у суперформі, що інколи приходить, тренується, і таке відчуття, ніби він узагалі не переривав тренувальний процес, що він у тонусі. Але можна бути в тонусі, можна мати гарне тіло, можна навіть трошечки спарингувати, але реальний бій – це зовсім інше. Реально пропущені удари, те, як поведеться тіло Володимира під такими навантаженнями, – цього ніхто не знає. Я думаю, він сам цього не розуміє.

Чи вірю я в його повернення? Років п'ять тому ще вірив і дуже хотів, щоб він це зробив, бо це було не те завершення кар'єри, яке хотілося б бачити. Поразка від Джошуа дуже образлива, бо я вважаю, що там він, у принципі, міг вистояти, міг перемогти, якби трішки більше натиснув на Джошуа. Шанси були дуже великі. З Тайсоном Ф'юрі це був більше такий ментальний провал, мені здається. І завершення кар'єри вийшло змазаним, хоча він усе одно залишиться суперлегендою боксу.



Джошуа та Кличко / Фото Getty Images

Чи має сенс спортсмену такого рівня повертатися після настільки тривалої перерви?

Зараз я в його повернення не вірю, тому що вік, час іде, ти не стаєш молодшим, не стаєш швидшим, не стаєш витривалішим. Хіба що стає більше якоїсь мудрості, але без постійної практики, напевно, і її в боксі не стає. Ти все одно потрошки забуваєш, втрачаєш той ритм. А така велика пауза, як у нього, – уже навіть складно порахувати, скільки вона триває.

Хіба що це будуть, знову ж таки, якісь виставкові бої із суперниками, які теж перебувають у такому поважному боксерському віці. На це я б хотів подивитися. А от на суперників на кшталт Тайсона Ф'юрі виходити – сумніваюся. Умовний Вайлдер – було б цікаво, бо він теж уже далеко не в ідеальній формі, далеко не з тим шаленим ударом, не з тією витривалістю. Тут ще можна було б про щось говорити. Але, знову ж таки, різниця у віці дуже велика, і я сумніваюся, що така історія вже трапиться.



Кличко та Ф'юрі / Фото Getty Images

Чи здатен Кличко сьогодні конкурувати з молодшими боксерами з погляду професійного спорту?

Я дуже сильно сумніваюся, що хтось може стати чемпіоном у 50 років. І чи є зараз такі суперники, з якими Володимир Кличко міг би позмагатися, адже вони набагато молодші за нього? Я думаю, він уже не витримає того темпу.

Я не сумніваюся в його кваліфікації, абсолютно. Я сумніваюся лише у фізичних кондиціях: у різкості, швидкості, здатності витримувати удари. На мою думку, це буде трошечки перебір.

Ми ж бачили виставкові бої умовних блогерів проти Майка Тайсона. Навіть якщо блогер уже може виходити з тобою в ринг, проти суперчемпіона, звісно, вік усе ж таки відіграє велику роль.

Тому я думаю, що повернення можливе лише як якийсь елемент шоу – проти суперника плюс-мінус його віку, можливо, на п'ять, навіть на сім років молодшого. Але все, що буде поза цими рамками, – величезний ризик. Думаю, Володимир Кличко на це не піде.

Чи не запізно повертатися у великий спорт у такому віці?

Я думаю, що повертатися йому вже дуже пізно, тому що Володимиру Кличку 50 років. Джордж Форман – найстарший чемпіон у надважкій вазі, йому було 45. Це вже немаленька різниця. І ця різниця насправді відчутна, бо питання навіть не у віці. Форман постійно продовжував битися, він проводив бої щороку, один-два поєдинки в нього було стабільно. Тобто він не випадав із цього ритму, на відміну від Володимира Кличка, який уже давним-давно не виходив на професійний ринг. Тому їх порівнювати дуже складно.

І навіть якщо взяти чемпіонів у надважкій вазі: Форман – на першому місці, на другому в нас Віталій Кличко, який, якщо я не помиляюся, став чемпіоном у 42 роки, а на третьому – Володимир Кличко, який став чемпіоном у 39 із гаком років. Четвертий, якщо не помиляюся, – Усик.

Чи може невдале повернення зашкодити спортивній спадщині Кличка? І чи вплинуло б це на ваше сприйняття його як спортсмена?

Я не думаю, що він би зіпсував свою історію, тому що історія наприкінці кар'єри й так вийшла дещо змазаною. Хоча сама кар'єра була супер. Вона була непростою, тому що Володимир Кличко набагато важче починав свою кар'єру, ніж Віталій. Були й дуже прикрі поразки, і поразки нокаутами. Здавалося, що, відверто кажучи, із Володимира взагалі не вийде супербоксера, тому що він не так добре тримав удар, як старший брат, не був таким агресивним.

Але потім він став мегастабільним, почав виносити свій дивізіон – ось так потрошки, потрошки, потрошки – і перетворився на супербійця, який величезний період часу утримував чемпіонські пояси, якого було надзвичайно важко перемогти.

Тому навіть ці поразки наприкінці кар'єри глобально не зіпсують загальної історії. Звісно, хотілося б, щоб фінал був позитивним, але я сумніваюся, що Володимир Кличко настільки ризиковий, щоб у 50 років кинутися в ринг і щось комусь доводити. Бо, в принципі, він і так усе всім довів.

І я думаю, що він реально розуміє розстановку сил. Напевно, той момент, коли ще можна було стрибнути в ринг і повернутися, настав, коли йому було років 45. Я думаю, тоді це було більш ніж реально. І тоді можна було ще поборотися – окей, не з Ф'юрі, не з Джошуа, але з іншими суперниками, я думаю, можна було позмагатися.

Але тоді він не ризикнув. То чому ж він буде це робити зараз? Я для себе не бачу відповіді.