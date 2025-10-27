Непереможений боксер кинув виклик на бій жертві Усика
- Агіт Кабаєл кинув виклик Даніелю Дюбуа на бій, оскільки у обох боксерів немає суперника.
- Кабаєл планує повернутися на ринг у січні 2026 року в Обергаузені.
Агіт Кабаєл зовсім скоро повернеться на професійний ринг. Окрім того, німецький боксер вже дізнався дату наступного поєдинку.
Ім'я наступного суперника для Кабаєла невідоме. Проте німецький супертяж обрав собі опонента, якому кинув виклик на бій, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
Кому кинув виклик Кабаєл?
Агіт Кабаєл заявив, що він та його команда підготували бій в Німеччині. Окрім того, боксер заявив, що фанати чекають на його поєдинок
Проте Кабаєл наголосив, що єдина проблема це те, що у нього досі немає суперника. Тому непереможений боксер кинув виклик Даніелю Дюбуа.
Я чув, що у Дюбуа теж немає суперника. Чому б не Кабаєл – Дюбуа? Я готовий до всіх,
– сказав Кабаєл.
Раніше німецьке видання Bild повідомило, коли Агіт Кабаєл проведе наступний бій. Німецький боксер битиметься у січні 2026 року в Обергаузені.
Що відомо про Кабаєла та Дюбуа?
На рахунку Агіта Кабаєла 26 поєдинків у кар'єрі. За цей час німецький боксер не зазнав жодної поразки у професійному ринзі.
Востаннє Кабаєл бився у лютому 2025 року. Тоді німець нокаутував Чжана Чжілея у лютому 2025 року.
Даніель Дюбуа востаннє бився проти Олександра Усика у липні 2025 року. Британець опинився у нокауті у п'ятому раунді, зазнавши третьої поразки у 25 поєдинках.
Френк Воррен розкрив плани Даніеля Дюбуа на майбутнє. Промоутер заявив, що боксеру готують великий поєдинок у наступному році.