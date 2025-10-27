Непобежденный боксер бросил вызов на бой жертве Усика

Агит Кабаел совсем скоро вернется на профессиональный ринг. Кроме того, немецкий боксер уже узнал дату следующего поединка.

Имя следующего соперника для Кабаэла неизвестно. Однако немецкий супертяжеловес выбрал себе оппонента, которому бросил вызов на бой, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Кому бросил вызов Кабаел?

Агит Кабаел заявил, что он и его команда подготовили бой в Германии. Кроме того, боксер заявил, что фанаты ждут его поединок

Однако Кабаел отметил, что единственная проблема это то, что у него до сих пор нет соперника. Поэтому непобежденный боксер бросил вызов Даниэлю Дюбуа.

Я слышал, что у Дюбуа тоже нет соперника. Почему бы не Кабаэл – Дюбуа? Я готов ко всем,

– сказал Кабаэл.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, когда Агит Кабаел проведет следующий бой. Немецкий боксер будет драться в январе 2026 года в Обергаузене.

Что известно о Кабаэле и Дюбуа?