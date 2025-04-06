Колишній чемпіон UFC назвав умову, за якої відбудеться його бій з Усиком
- Алекс Перейра заявив, що бій з Олександром Усиком можливий за умови, якщо він відбудеться за правилами боксу.
- Наразі Перейра зосереджений на реванші проти Магомеда Анкалаєва, а його план на бій з Усиком стане реальним у разі перемоги над Анкалаєвим.
- Президент UFC Дейна Вайт не підтримує ідею бою між Усиком та Перейрою, вважаючи, що боксери та бійці MMA повинні залишатися у своїх дисциплінах.
Колишній чемпіон UFC Алекс Перейра вкотре висловився щодо його можливого поєдинку проти непереможного українського боксера Олександра Усика. Бразильський боєць запевнив, що їх двобій є цілком реальним.
Зірковий боєць із Бразилії назвав умову, за якої може вийти у ринг проти Олександра Усика. Якщо їх зустріч таки відбудеться, то буде за правилами боксу.
До теми "Відірве голову": ексбоксер із Шотландії оцінив перспективи чемпіона UFC у бою проти Усика
Перейра не відкидає варіанту з Усиком
Наразі усі думки Алекса Перейри сконцентровані на другому поєдинку проти Магомеда Анкалаєва, пише 24 Канал із посиланням на Kırmızı Köşe.
Якщо я переможу Анкалаєва в реванші, то мій план на супербій у важкій вазі та боксерський поєдинок з Усиком є цілком реальним,
– сказав Перейра.
Відзначимо, що у ніч проти 9-го березня Перейра несподівано програв Анкалаєву у рамках турніру UFC 313 на T-Mobile Arena в американському Лас-Вегасі. Судді одноголосно віддали перемогу супернику Алекса. Бразилець втратив свій чемпіонський пояс.
Цікаво, що президент UFC Дейна Вайт не в захваті від такої ідеї бою між Усиком та Перейрою. Він зазначив, що боксери повинні залишатись у ринзі, а бійці змішаних єдиноборств в октагоні.
Також Олександр Усик та його команда висловили бажання побитись за правилами MMA проти Джейка Пола. Останній не заперечує варіанту проведення такого протистояння.