Уболівальники боксу нарешті побачили один із найлегендарніших поєдинків в історії. У ніч проти 14 вересня (в Україні) Сауль Альварес проводив захист титулів проти Теренса Кроуфорда.

На кону бою стояло звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким на момент початку поєдинку володів Сауль Альварес. Протистояння відбулось у Лас-Вегасі (США), повідомляє 24 Канал.

Як закінчився бій Альварес – Кроуфорд?

Саме Канело перед боєм віддавали фаворитство у цьому протистоянні. Однак із першого раунду Теренс забронював за собою центр рингу, але не став форсувати подій. Кроуфорд налягав на дальні та бокові удари, намагаючись при цьому витримувати дистанцію.

Водночас Альварес у притаманному для себе стилі намагався вмикати пресинг, притискають суперника до канатів. Обидва боксери багато комбінували та були швидкими на ногах.

У 9-му раунді суддя дав Кроуфорду декілька секунд на відпочинок. Все через удар мексиканця у пах Теренса після ближньої зустрічі. Непереможний "Мисливець" не дав Канело шансів, щоб знайти у нього слабке місце.

Передостанній чемпіонський раунд був грандіозним. Уболівальники побачили чимало ударів від обох боксерів на ближній дистанції. Теренс потужно влучив аперкотом та джебом. Це була відповідь за пропущений удар у голову від мексиканця.

За усі 12 раундів ні Альваресу, ні Кроуфорду не вдалось оформити дострокову перемогу. Тому переможця протистояння визначали судді. Усі троє нарахували перемогу Теренса: 116-112 та двічі по 115-113.

Теренс Кроуфорд відібрав у Сауля Альвареса усі пояси та став абсолютним чемпіоном у другій середній вазі.

До слова, у рамках андеркарду вечора боксу свій бій провів Сергій Богачук. На жаль, українець поступився Брендону Адамсу у реванші.

