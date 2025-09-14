Болельщики бокса наконец увидели один из самых легендарных поединков в истории. В ночь на 14 сентября (в Украине) Сауль Альварес проводил защиту титулов против Теренса Кроуфорда.

На кону боя стояло звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым на момент начала поединка владел Сауль Альварес. Противостояние состоялось в Лас-Вегасе (США), сообщает 24 Канал.

Как закончился бой Альварес – Кроуфорд?

Именно Канело перед боем отдавали фаворитство в этом противостоянии. Однако с первого раунда Теренс забронировал за собой центр ринга, но не стал форсировать событий. Кроуфорд налегал на дальние и боковые удары, стараясь при этом выдерживать дистанцию.

В то же время Альварес в присущем для себя стиле пытался включать прессинг, прижимать соперника к канатам. Оба боксера много комбинировали и были быстрыми на ногах.

В 9-м раунде судья дал Кроуфорду несколько секунд на отдых. Все из-за удара мексиканца в пах Теренса после ближней встречи. Непобедимый "Охотник" не дал Канело шансов, чтобы найти у него слабое место.

Предпоследний чемпионский раунд был грандиозным. Болельщики увидели немало ударов от обоих боксеров на ближней дистанции. Теренс мощно попал апперкотом и джебом. Это был ответ за пропущенный удар в голову от мексиканца.

За все 12 раундов ни Альваресу, ни Кроуфорду не удалось оформить досрочную победу. Поэтому победителя противостояния определяли судьи. Все трое насчитали победу Теренса: 116-112 и дважды по 115-113.

Теренс Кроуфорд отобрал у Сауля Альвареса все пояса и стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе.

К слову, в рамках андеркарда вечера бокса свой бой провел Сергей Богачук. К сожалению, украинец уступил Брендону Адамсу в реванше.

Что известно о статистике Кроуфорда и Альвареса?